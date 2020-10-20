Гальванизация трупа: Что не так с «Крымской платформой»

20.10.2020, Симферополь, Александр Ростовцев

Киевские правители вновь взялись за гальванизацию остывшего трупика «проблемы деоккупации Крыма», стараясь вывести дохлую тему в топ политических событий мира с подключением к процессу широких слоёв мировой общественности. А заодно, продемонстрировать «патриотам Украины», уже носящимся с идеей свержения власти Зеленского, что возвращение полуострова по-прежнему находится среди главных приоритетов.

С этой целью неутомимые канализаторы из Офиса президента и МИД Украины затеяли новый и, как им кажется, многообещающий, проект «Крымская платформа», с которым всю первую половину октября носились галопом по международным площадкам – подобно дурням с писаной торбой.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Более-менее тёплый приём и понимание Зеля и его подручные нашли у самых амбициозных неадекватов и братков по НАТО – польского президента Дуды и турецкого – Эрдогана.

Начало было положено 15 октября с визита в Анкару «смотрящей» за украинским МИД меджлисовкой Джапаровой. В Киеве сочли, что настал момент использовать удачно складывающуюся политическую конъюнктуру вокруг Нагорного Карабаха, Сирии и далее везде.

Джапарова добилась аудиенции у главы турецкого МИД Чавушоглу и постаралась убедить его задействовать турецкий потенциал для более активного противодействия России.

С датой проведения «Крымской платформы» киевские массовики-затейники ещё не определились из-за пандемии, но, если позволит санитарная обстановка, тусовку хотят собрать 26 февраля 2021 года, когда на Украине отмечается «День крымского сопротивления».

Хочется напомнить, что это – годовщина драматических столкновений у стен парламента Крыма. Тогда боевики меджлиса, усиленные присланной из Киева майданной сотней, срывали заседание Верховного Совета, где должны были принять решение о референдуме.

Тысячи крымчан вышли, чтобы не допустить штурма парламента меджлисовцами. Несколько человек погибли и получили ранения в стычках и давке, где украинскими боевиками применялся отравляющий газ.

Но довольно истории. Единственное, в чем безусловно права Джапарова, – Россия наверняка проигнорирует приглашение Киева на заседание «Крымской платофрмы» – украинские разборки по резиновым правилам.

А ведь так хотелось устроить России травлю и заставить оправдываться в присутствии дипломатических работников из разных стран за то, что не дала бандеро-меджлисовцам устроить увлекательную резню с грабежами на полуострове, а заодно вернула себе никогда не принадлежащую Украине законно, уже сильно траченую шароварной молью и изрядно потускневшую, черноморскую жемчужину.

В целом же достижениях украинских адептов «Крымской платформы» пока что не очень заметны.

Польский президент и клинический русофоб Дуда, которого роднит с Зеленским профессиональное обслуживание США и НАТО в коленно-локтевой позе, щедро пообещал «слуге народа», что международные санкции не будут сняты с России до тех пор, пока не наступит радостный день «деоккупации Крыма». Но чем-то более конкретным помочь не смог и замял тему присоединения Польши к проекту «Крымская платформа».

В Анкаре Джапарова и Зеля так и не смогла добиться от администрации Эрдогана внятного отношения к «Крымской платформе», если не считать чёткого заявления гражданина султана, что он всегда считал, считает и будет считать Крым украинским.

В Москве и в Крыму к подобным выходкам «дорогого друга Реждепа» давно привыкли, однако, с учётом ситуации вокруг Нагорного Карабаха, да оккупированных Турцией территориях Сирии и Ливии, заявка прозвучала уж очень враждебно и агрессивно.

Но в тот день Эрдоган просто обязан был лизнуть под хвостом у Зе. И дело не в том, что криворожский клоун одарил его орденком Ярослава Мудрого I степени «за выдающиеся заслуги в деле развития украино-турецкой дружбы».

Предприятие, выпускающее востребованные ударные дроны «Байрактар», принадлежащее зятю Эрдогана, попало под санкции канадского правительства, в рамках которых запрещены поставки лазерных систем наведения для турецкого военпрома.

Источник электронно-оптических систем наведения турки нашли на украинском предприятии «Фотоприбор» из Черкасс, входящего в государственный концерн «Укроборонпром», при том, что между Турцией и Украиной в прошлом году подписан контракт на $70 млн, гарантирующий поставки ударных беспилотников Bayraktar TR2 для ВСУ.

В этих же беспилотниках не менее остро нуждается армия Азербайджана, ибо, как считают некоторые эксперты, турецкие «байрактары» способны достаточно эффективно бороться с устаревшими системами ПВО, стоящими на вооружении вооруженных сил НКР.

Кроме того, обе стороны имеют и более глубокий взаимный интерес. Так, в связи с предстоящей распродажей последних украинских активов Зе-командой, турки надеются поживиться актуальными украинскими наработками в области авиации и танкостроения, а Зеленский открыто озвучил ценник на турецкие хотелки: $10 млрд под видом инвестиций.

Однако Зеленским так и не получено чёткое согласие Турции поучаствовать в проекте «Крымской платформы».

Странно, что в Киеве не видят главный изъян проекта, придуманного с единственной целью унижения России на международном уровне.

Недругам России было бы интересно заявиться на «Крымскую платформу», чтобы вдосталь поглумиться и покуражиться. С единственным важным условием: от России на разборках гарантированно приедут полномочные представители. А там уже неважно, ради чего щерить зубы, кидаться помётом и банановой кожурой – за Крым, за гиперзвуковое оружие, или за «Северный поток – 2».

Украина, однако, явку российских представителей на своё навозное шоу обеспечить неспособна, а ехать лаять в пустоту, чтобы сделать бандеровцам приятное, «нашим западным партнёрам» совершенно неинтересно.

Если в Зe-офисе сидят не совсем уже конченые идиоты, тему «Крымской платформы» помусолят некоторое время, а потом спустят на тормозах, списав всё на ковид, да поставив галочку «мы пытались» в графе «предпринятые меры по возвращению Крыма».

«Эта игра проиграна изначально. Время ушло. И сам Зеленский подтвердил это, заявив сегодня в своем обращении к Раде о том, что все, кто сдал Крым, должны быть наказаны.

Мировое сообщество включая НАТО и США не испытывает иллюзий по поводу того, что Крым можно вернуть так просто и по инициативе Зеленского.

Зачем обо всем этом говорить самому Зеленскому? Идет предвыборная кампания. У «зеленых» практически нет выигрышных моментов. Они проигрывают практически в любой области, где на них наступают. Поэтому им необходимы какие-то инициативы чтобы поддержать рейтинг накануне выборов. Поэтому Зеленский и говорит об этой инициативе. Но для населения Украины такие инициативы вообще ничего не значат. Возможно, Зеленскому поаплодируют из-за рубежа, но к «Крымской платформе» не присоединится никто, что бы ни заявлял Зеленский», – говорит киевский политолог Александр Булавин.

«Все инициативы с прилагательным «крымский» служит только для того, чтобы продемонстрировать, что украинская власть о Крыме на забыла. Прокуратура Крыма, Крымская национально-культурная автономия – и пр. – это все мертворожденные проекты. «Крымская платформа» – очередной мертворожденный проект из того же ряда. Сколько бы ни старалось государство прилечь людей, денег и других ресурсов в любой крымский проект, он не будет иметь какого бы то ни было конструктивного воплощения», – соглашается украинский политолог Кость Бондаренко.