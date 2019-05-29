Галыгин перекрестился: Алексиевич ищет комика на смену Бацьке

29.05.2019, Москва, Елена Острякова

Писательница-русофобка, лауреат Нобелевской премии Светлана Алексеевич надеется, что в Белоруссии придет к власти «наш Зеленский».

Об этом она заявила в интервью существующему на западные деньги оппозиционному телеканалу «Белсат ТВ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Единственная надежда в том, что у нас где-то растет свой Зеленский. Может быть, растет молодой человек совершенно другого поколения других представлений и понятий. У него уже нет этих танков в голове и ракет. У него совсем другое представление о будущем», – грезит Алексиевич.

Она полагает, что нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко «теряет почву под ногами».

«Он наверняка растерян и мстителен, потому что его унижают. Это связано с тем, как ведет себя Путин, требуя объединения. Это его вечное чутье политического животного начинает отказывать Лукашенко. У него уходит почва из-под ног», – уверена Алексиевич.

Кроме того, она повторила «страшилку» для прозападной белорусской оппозиции о том, что Россия хочет поглотить Белоруссию.

«Это входит в сферу ее интересов и соответствует ее имперскому самосознанию. Провалилась война в Донбассе, с Крымом все достаточно сложно. Что-то надо, какое-то питание.

Наши отношения с Россией под большим вопросом. Чем все это закончится, неизвестно. Что хочет это огромное государство, которое тем только и сильно, что сеет вокруг милитаризм и кровь», – рассуждает русофобка.

Алексиевич известна своей поддержкой Украины в конфликте с Россией и осуждением «агрессивного мира Берии, Сталина, Путина и Шойгу».