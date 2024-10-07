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The New York Times в материале со ссылкой на бывшего госсекретаря США Рекса Тиллерсона и чиновников Белого дома приоткрывает завесу над ранее непубличными аспектами взаимодействия Кремоя и администрации Дональда Трампа по украинской теме.

В частности, если верить конфидентам NYT, Путин на первой встрече с Трампом после избрания того президентом США назвал Украину «вымышленной страной» и предостерег его от военной помощи Киеву.

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Будучи президентом США, Дональд Трамп интересовался мнением своего российского коллеги Владимира Путина о поставках американского оружия Украине, пишет. Трамп задал этот вопрос Путину на их первой личной встрече в кулуарах саммита G20 в Гамбурге в 2017 году.

Тот ответил, что снабжение Киева оружием было бы «ошибкой». «Путин сказал Трампу, что украинцы все равно потребуют больше, что бы США им ни предоставили», — говорится в материале.

Путин также назвал Украину «коррумпированной вымышленной страной» и подчеркнул, что Россия имеет «полное право» оказывать на нее влияние. По словам трех американских чиновников, которые присутствовали на том саммите, Трамп не сумел ничего возразить в ответ.

«После переговоров Тиллерсон предупредил сотрудников администрации Белого дома, что им придется «серьезно поработать над изменением мнения президента об Украине», поскольку Путин «устроил мастер-класс по формированию мышления» Трампа. В частности, российский президент стремился укрепить в его сознании мысль, что Украина — это не столько «молодая демократия, стремящаяся к тесным связям с Западом», сколько «неконтролируемый русскоязычный сосед» под управлением «теневых олигархов и коррумпированных чиновников», которые якобы пытались помочь Хиллари Клинтон победить Трампа на выборах в 2016 году», – говорится в публикации.

Этот и другие эпизоды позволяют понять причины, по которым у республиканца сложилось «зачастую пренебрежительное отношение» к Украине, отмечает NYT.

Из-за этого Путину удалось ослабить поддержку Киева со стороны США, считают американские и европейские официальные лица, а также союзники Трампа, с которыми поговорили журналисты, пишет газета.

Появление этих воспоминаний именно сейчас – менее чем ща три недели до выборов в США, нужно рассматривать как еще один предупредительный халп по Трампу со стороны демократов и их попытку убедить колеблющихся чторонников экс-президента в том, что тот подвержен виянию Путина, что, в американских условиях, никак не считается добродетелью, необзодимой хозяину Белого дома.