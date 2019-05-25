Гамбурский трибунал поддержал позицию Украины по Керченскому проливу

25.05.2019, Гамбург, Михаил Рябов

Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге поддержал позицию Украины, которая требует от России освободить участников провокации – попытки прорыва границы РФ у Керченского пролива в конце 2018 года – 24 членов экипажей трех кораблей ВМСУ.

Соответствующее решение было оглашено в субботу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Трибунал заявил о необходимости соблюдать «иммунитет украинских военных кораблей и экипажу».

«РФ должна немедленно освободить украинские военные корабли… РФ должна немедленно освободить 24 задержанных украинских военнослужащих и позволить им вернуться на Украину», – говорится в зачитанном решении.

При этом трибунал не поддержал требование Украины к России прекратить уголовное дело по расследованию инцидента у Керченского пролива. Также трибунал призвал «воздерживаться от действий, что могут углубить спор».

Как известно, Россия проигнорировала заседание трибунала и не отправляла своих представителей на заседания.

«Неявка стороны не освобождает ее от участия в рассмотрении дела, и на нее возлагаются обязанности выполнять решения трибунала», – подчеркивается в решении.

Ранее российский политолог Михаил Синельников-Оришак прогнозировал, что Москва будет игнорировать вердикт трибунала.

«Россия свой выбор сделала, проигнорировав заседания в Гамбурге, Украина же настаивает, что вердикт будет обязателен в любом случае. А иначе что? Правильно – ни-че-го, никакой ответственности за невыполнение решений трибунала по морскому праву, пресловутое международное право, не предусматривает», – утверждал российский эксперт.

Украинский дипломат Елена Зеркаль публикует другой прогноз.

«Мы ожидаем, что Россия быстро и в полном объеме выполнит приказ Трибунала. Напомню, что в подобном деле – Arctic Sunrise – Россия также не принимала участия, но быстро освободила людей», – заявила она.