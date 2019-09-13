Ганапольский гадит из Киева, уверяя, что в Москве ему ничего не грозит

13.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Уехавший на Украину ведущий Матвей Ганапольский похвалился, что работает на только на телеканале Петра Порошенко «Прямой», но и дистанционно продолжает вести передачу на украинском языке в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Интервью у Ганапольского на меджлисовском телеканале ATR взял бывший российский журналист Айдер Муждабаев, который поинтересовался, боится ли Ганапольский ареста в случае визита в Москву и спросил, почему он работает на российском радио.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мне ничего не угрожает, потому что журналиста «Эха Москвы» трогать не будут. Но что мне там делать?

Каждое воскресенье, а это мой день на «Эхе Москвы», вместе с моими друзьями мы ведем украиноязычную программу… У меня программа итоговая, аналитическая, в которой я говорю все, что думаю…

Для меня важно, что я говорю то, что я думаю, для меня важна украинская передача, потому что звучит украинский язык. Она не политическая – культурологическая. Там мы слушаем песни, просто говорим по-украински. Для меня это очень важно, это миссия», – заявил Ганапольский.