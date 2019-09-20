Ганапольский ошарашил Климкина: Путин – это навсегда

20.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Россия никогда не изменится так, как этого хотелось бы украинским самостийникам.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» в ходе беседы с экс-главой МИД Украины Павлом Климкиным заявил телеведущий Матвей Ганапольский.

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Собеседники поспорили о возможности появления «другой России» – дружественной к самостийному режиму в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я верю, что у нас есть шанс (получить гарантии вступления в ЕС, – ред.), и этот шанс мы должны использовать… Будет другая Европа, другой Европейский Союз, другая Украина, я надеюсь, другая Россия…», – сказал Климкин.

Однако ведущий перебил экс-чиновника и высказал свое мнение, как бывший житель Российской Федерации.

«Господин Климкин, вы прекрасный специалист, но я 35 лет прожил в России. Хочу сообщить вам новость: Путин – навсегда, даже тогда, когда Путина не будет. Будет другой, будет какой-то Рогозин и так далее, дело же не в Путине… Хороший следователь, плохой следователь», – пояснил Ганапольский.