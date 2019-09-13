Ганапольский отказался считать Венедиктова «посланником Кремля»

13.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов своим недавним приездом в Киев подал сигнал Украине, после которого активизировался процесс обмена заключенными.

Об этом в эфире телеканала ATR заявил работающий сейчас в Киеве бывший российский журналист, сотрудник «Эха Москвы» Матвей Ганапольский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Ганапольский назвал Венедиктова близким к Кремлю посредником между Украиной и Россией.

«Алексей Венедиктов, патлатый с волосами, у него тоже есть своя миссия. Он такой околокремлевский правильный человек. У него достаточное количество друзей среди кремлевцев. Естественно, он Путина знает, правда он давно его не видел и Путин с ним не встречается… Леша во многих вещах посредничает. Между разными. Например, если выборы какие-то, он, например, в комиссиях различных по наблюдению за выборами», – заявил Ганапольский.

– Ну это внутри России, а здесь он тоже посредничает?, – уточнил телеведущий Айдер Муждабаев.

– Да, я думаю, что это письмо матери Вышинского Зеленскому, это письмо, насколько я знаю, попало по адресу. Оно носило чисто ритуальный характер. То есть, сказать, что с Венедиктова начался мирный процесс – это, конечно, перебор. Важно то, что, я так понимаю, что мы сейчас с тобой увидели, российская и украинская сторона искали какую-то возможность диалога, – ответил Ганапольский.

– И Венедиктов был одним из контактеров, – продолжил Муждабаев.

– Да, можно сказать так. Во всяком случае, я так трактую то, что он сделал. Хотя он после этого ничего не говорил, но скромную медаль, шоколадную, я бы ему на мундир повесил, хотя у него нет мундира. Он любит такие вещи, он человек азартный, он не боится разговаривать, у него безусловный авторитет и харизма, и я знаю несколько историй, где он посредничал. Иногда это было неуспешно, но в данном случае он какие-то – здесь все было ритуалом. вот, Он пересек границу, он приехал, он известный человек. С чисто журналистской задачей… И дело закончилось успешно, – ответил Ганапольский.

– То есть, он приехал сюда как посланник Кремля?, – уточнил Муждабаев.

– Нет, я категорически против слов “посланник Кремля”. Мы с тобой этого не знаем. Он привез письмо матери Вышинского, встретился с представителями Администрации господина Зеленского и передал это письмо. На этом его миссия была закончена. А уж как сторона Зеленского воспринимала этот сигнал, что было после этого – в этом Венедиктов намеренно не участвовал”, – заключил Ганапольский.