25.12.2018, Киев, Галина Шершнева
 
СБУ, Украина
Просмотров:

Ганапольский пригрозил зрительнице, что сдаст ее в СБУ

Приехавший из России в Киев на заработки ведущий украинского телеканала «Прямой» Матвей Ганапольский решил поделиться своими впечатлениями от просмотра российского телевидения, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Эта вот сумасшедшая с российского телевидения, как ее Скабеева. Я видел маленький кусочек из одной передачи в «Фейсбуке», где она кричит, обращаясь к какому-то украинцу: «Я вообще не понимаю, почему вы не сбросите этого Порошенко». Он не понимает», – рассказывал Ганапольский.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Одна из зрительниц в студии поддакнула ведущему, тот отреагировал неожиданно.

«Вы говорите: да-да. Я теперь СБУ к вам пришлю, потому что я понимаю: вы смотрите российские программы. Я знаю ваш адрес, все знаю. Смотрите, такая замечательная женщина, а спалилась», – мрачновато пошутил Ганапольский.

Он также признался, что смотрит российское ТВ с похмелья.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:






Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Декабрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть