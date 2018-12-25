Ганапольский пригрозил зрительнице, что сдаст ее в СБУ

25.12.2018, Киев, Галина Шершнева

Приехавший из России в Киев на заработки ведущий украинского телеканала «Прямой» Матвей Ганапольский решил поделиться своими впечатлениями от просмотра российского телевидения, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Эта вот сумасшедшая с российского телевидения, как ее Скабеева. Я видел маленький кусочек из одной передачи в «Фейсбуке», где она кричит, обращаясь к какому-то украинцу: «Я вообще не понимаю, почему вы не сбросите этого Порошенко». Он не понимает», – рассказывал Ганапольский.

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Одна из зрительниц в студии поддакнула ведущему, тот отреагировал неожиданно.

«Вы говорите: да-да. Я теперь СБУ к вам пришлю, потому что я понимаю: вы смотрите российские программы. Я знаю ваш адрес, все знаю. Смотрите, такая замечательная женщина, а спалилась», – мрачновато пошутил Ганапольский.

Он также признался, что смотрит российское ТВ с похмелья.