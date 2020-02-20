«Ганьба!» – на коронамайдане толпа не стала слушать местного губернатора

20.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

В селе Новые Санжары, где происходят массовые протесты против прибытия в посёлок эвакуированных из Уханя украинцев, митингующие не стали слушать увещевания главы Полтавской областной государственной администрации Олега Синегубова, пытавшегося заболтать толпу.

Соответствующую видеозапись опубликовали в эфире «Радио свобода», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Врачи с ними уже есть, штат задействован не будет. Вопрос доставки еды мы отработали, это тоже будет изолировано. Это всё отработано», – пытался успокоить людей губернатор, однако никто, кроме журналистов, его не слушал – толпа пела гимн Украины.

После чего протестующие, в ответ на увещевания Олега Синегубова, начали скандировать «Ганьба!».

Напомним, на подавление «коронавирусного майдана» украинская власть отправила бронетехнику и силовиков.