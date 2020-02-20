20.02.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Медицина, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Скандал, Украина
Просмотров:

«Ганьба!» – на коронамайдане толпа не стала слушать местного губернатора


В селе Новые Санжары, где происходят массовые протесты против прибытия в посёлок эвакуированных из Уханя украинцев, митингующие не стали слушать увещевания главы Полтавской областной государственной администрации Олега Синегубова, пытавшегося заболтать толпу.

Соответствующую видеозапись опубликовали в эфире «Радио свобода», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Врачи с ними уже есть, штат задействован не будет. Вопрос доставки еды мы отработали, это тоже будет изолировано. Это всё отработано», – пытался успокоить людей губернатор, однако никто, кроме журналистов, его не слушал – толпа пела гимн Украины.

После чего протестующие, в ответ на увещевания Олега Синегубова, начали скандировать «Ганьба!».

Напомним, на подавление «коронавирусного майдана» украинская власть отправила бронетехнику и силовиков.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    242526272829  
    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть