«Ганьба! Опомнитесь!» – ТЦК пакуют в ВСУ ограниченно пригодных до 25 лет

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Махинации с новым законом о мобилизации на Украине достигли парадоксальных результатов – нельзя призывать годных к службе украинцев до 25 лет, но при этом можно забирать их ограниченно пригодных ровесников.

Об этом на закрытом заседании Верховной рады заявил скандально известный русофобскими выходками депутат «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А вы знаете, что в нарушение наших с вами законов сегодня в государстве Украина уже мобилизуют людей до 25 лет без военно-учетной специальности? Знаете, кто это? Ограниченно пригодные. Полный идиотизм. Я обращаюсь в Комитет по нацбезопасности и обороне, ну рассмотрите, пожалуйста, на своем заседании, вызовите Минобороны! Как так происходит, что человека до 25 лет здорового годного к военной службе призвать нельзя, если нет военно-учетной специальности, а человека ограниченно годного можно призвать? И уже призывают с фамилиями, с регионами людей до 25 лет, которые не служили срочную, не проходили военную кафедру и признаны ограниченно годными. То есть наоборот – больных до 25 лет берут тогда, когда нельзя брать никого до 25 лет. Ну как так можно делать?», – заявил Гончаренко.

«То же самое с многодетными родителями, где сделали усыновление необходимым условием, с инвалидами по так называемому постоянному уходу. Да опомнитесь уже, начните исполнять закон, позор!» – возмущается депутат.