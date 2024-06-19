«Ганьба! Опомнитесь!» – ТЦК пакуют в ВСУ ограниченно пригодных до 25 лет

Вадим Москаленко.  
19.06.2024 11:57
  (Мск) , Киев
Просмотров: 48
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Скандал, Украина


Махинации с новым законом о мобилизации на Украине достигли парадоксальных результатов – нельзя призывать годных к службе украинцев до 25 лет, но при этом можно забирать их ограниченно пригодных ровесников.

Об этом на закрытом заседании Верховной рады заявил скандально известный русофобскими выходками депутат «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Махинации с новым законом о мобилизации на Украине достигли парадоксальных результатов – нельзя призывать...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«А вы знаете, что в нарушение наших с вами законов сегодня в государстве Украина уже мобилизуют людей до 25 лет без военно-учетной специальности? Знаете, кто это? Ограниченно пригодные. Полный идиотизм.

Я обращаюсь в Комитет по нацбезопасности и обороне, ну рассмотрите, пожалуйста, на своем заседании, вызовите Минобороны! Как так происходит, что человека до 25 лет здорового годного к военной службе призвать нельзя, если нет военно-учетной специальности, а человека ограниченно годного можно призвать? И уже призывают с фамилиями, с регионами людей до 25 лет, которые не служили срочную, не проходили военную кафедру и признаны ограниченно годными. То есть наоборот – больных до 25 лет берут тогда, когда нельзя брать никого до 25 лет. Ну как так можно делать?», – заявил Гончаренко.

«То же самое с многодетными родителями, где сделали усыновление необходимым условием, с инвалидами по так называемому постоянному уходу. Да опомнитесь уже, начните исполнять закон, позор!» – возмущается депутат.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть