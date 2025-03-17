«Ганьба! Во Франковске сжигают авто ВСУшников» – «азовец»-могилизатор
Люди на Украине готовы останавливать ТЦКшников голыми руками и даже тонуть в Тисе, лишь бы не идти на фронт.
Об этом на канале «Суспильное Ивано-Франковск» заявил пленённый в «Азовстали» и вернувшийся в результате обмена на Украину боевик запрещённого и признанного террористическим в РФ «Азова» Андрей «Корень» Кориневич, занимающийся сейчас рекрутингом, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«У нас большое сопротивление мобилизации. Мобилизация – это не плохо, мобилизация нам нужна, нам нужны люди в войске, потому что, к сожалению, солдаты умирают, фронт движется, война не останавливается.
Однако «правильная» российская пропаганда показывает то, что мобилизация – это плохо, а если это показывать, то у нас будет провал по фронту, нехватка людей и т.д. У нас люди готовы выезжать – тонуть в Тисе, выезжать незаконными путями, чем идти служить, защищать свою отчизну», – сокрушался Кориневич.
«Наша большая проблема с 2014 года, даже раньше, это провал пропаганды. У нас нет мотивационных роликов, фильмов, большая в этом проблема. Мы над этим работаем, но недостаточно. Люди уже готовы голыми руками останавливать ТЦКшников, чем идти защищать страну.
Я никогда не мог подумать, что в Франковске подожгут военную машину, нашу машину, украинскую, украинского военного, который собирал на эту машину деньги.
Да, большая проблема, что некоторые действия противоправные, проблема есть, но это как искать, что было первое – яйцо или курица», – рассуждал бандеровец.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: