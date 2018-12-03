Гандзюк стала жертвой внутривидовой борьбы. Грядут новые смерти

03.12.2018, Херсон, Юрий Ковальчук

В Херсоне два дня – в четверг и пятницу, 29-30 ноября работала территориальная следственная комиссия по делу об убийстве майданной активистки, депутата херсонского горсовета и помощника местного мэра Екатерины Гандзюк.

В конце августа Гандзюк облили концентрированной серной кислотой, в результате чего она получила 30% ожогов и, несмотря на чудеса украинской медицины, в итоге скончалась.

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Правоохранители задержали пятерых подозреваемых в убийстве – все они так называемые «ветераны АТО». Заказчики убийства все еще остаются неизвестны. Давление со стороны иностранных правозащитных организаций, а также тот факт, что патриотку убили другие патриоты, заставляет Киев нервничать и прилагать дополнительные усилия для раскрытия дела.

Подробности следствия пока не разглашаются. Среди практических итогов заседания – заявление бывшего начальника Гандзюк мэра Херсона Владимир Миколаенко и подруги покойной активистки Инны Зеленой о том, что они опасаются за свою жизнь. Кроме того, комментарии ее участников, которые явно шокированы суровыми степными реалиями после комфортного киевского междусобойчика.

Украинский народный депутат Борислав Береза поделился впечатлениями в «Facebook»:

«О, что происходит в Херсонской области это не проблема, а полный п@здец. Мы в шоке. Приехали разбираться в деле Кати Гандзюк и копнули глубже… То, что тут происходит – это не дно. Это хуже. Тут надо вводить чрезвычайное положение, потому что военное положение улучшений не дало».

Его коллега Мустафа Найем назвал ситуацию «самым настоящим, махровым феодализмом и круговой порукой».

Впрочем, едва ли многоопытных украинских депутатов напугали херсонские нравы – они уже наверняка видели много насилия, зла и пороков, стремительно разрушающих Украину. Вероятно, их напугало явление, которое может стать предвестником грядущего самоуничтожения украинского правящего класса – убийство Гандзюк является результатом борьбы одних «патриотов», против других, не менее «патриотичных» сторонников киевской власти.

Не случайно на следующий день после окончания заседания территориальной следственной комиссии со страницы Екатерины Гандзюк в сети «Facebook» пропали посты о конфликте во время митингов под Херсонским городским советом 6 июля 2018 года.

На митинг против незаконной вырубки леса, организованный местными «патриотами» из националистических организаций, пришло около сотни других «патриотов» – в основном «ветеранов АТО». Обошлось без бойни, но Гандзюк обозвала участников АТО «титушками», а также произнесла много других неприятных слов, за которые «атошники» обещали разобраться с активисткой. В том числе националист из Бердянска «Сармат» (Виталий Олешко), впоследствии убитый 31 июля 2018 года.

Пропали также посты Гандзюк с обвинением в адрес губернатора Херсонской области Андрея Гордеева и его заместителя Владислава Мангера в умышленном поджоге лесных массивов с целью последующей незаконной торговли лесом.

Учитывая, как активно подчищают следы представители следствия (не сама же Гандзюк с того света или ее убийцы из СИЗО удаляют посты с ее страницы и неизвестно, сколько и чего уже успели удалить), не представляется возможным выяснить, как связан «Сармат» с местными властями и понять все хитросплетение конфликта интересов различных националистических организаций, часть которых служит губернатору, а часть – ему противодействует.

Однако даже очевидного вполне достаточно, чтобы понять, что в Херсонской области происходит потная борьба за различные незаконные промыслы, причем в эту борьбу интегрированы «патриотические» бандформирования из других областей. Идет отчаянная внутривидовая борьба, причем до такой степени очевидная, что в убийствах Сармата или Гандзюк никто даже не пытается найти пресловутый «русский след». И эта борьба в Херсонской области, являющейся воротами в Крым, а также имеющей выход к Азовскому и Черному морям, явно беспокоит Киев – как бы борьба «патриотов» в традиционно русскоязычном регионе не привела к неожиданным последствиям, в том числе росту пророссийских настроений?

Несмотря на «мертвую» промышленность, в Херсонской области действительно есть что делить. Здесь есть речной и морской порт, все еще богатая сельскохозяйственная отрасль, рыбные промыслы, почти полностью переросшие в браконьерство, песчаные карьеры и т. д.

И конечно, торговля кругляком, о которой писала и с которой пыталась бороться Гандзюк. Местные рукотворные леса начали массово гореть еще при Ющенко, гарцевавшем на пожарище с лопатой. При Януковиче был пастух, который поджег лес окурком в нескольких местах, находящихся на расстоянии 35 км. При Порошенко начал стабильно гореть каждый год. Бизнес, освященный Киевом и налаженный областными властями – при пожаре сгорает только хвоя и кора деревьев, а сам ствол остается целым. Затем лесхозы платят за санитарную вырубку «правильным» структурам, а впоследствии Херсонский морской порт отгружает в Турцию тысячи кубометров практически бесплатного кругляка – колоссальный профит. За такие барыши можно убить не то что одну активистку – хоть дюжину!

И новые жертвы обязательно будут, причем не только в Херсонской области. Вопрос в том, что во время государственного переворота, модно именуемого «евромайдан», во власть затесалось множество молодых, да ранних – активистов, националистов, грантоедов и т. д. – и все они теперь хотят свой кусок пирога. Причем добиваются его дерзко и несдержанно, чем вызывают справедливое раздражение вполне состоявшихся держателей украинских «заводов и пароходов», а самое главное – власти и админресурса, позволяющего успешно расчленять и распродавать богатства умершей Украины.

Коллективный Панасюк был нужен для того, чтобы сломать государственную машину в 2014, но сегодня хабалка Гандзюк, активно сующая нос в успешный и налаженный бизнес, уже не нужна ни губернатору Херсонской области Гордееву, ни его заместителю Мангеру, являющихся выходцами из локальной элиты, нормально решавшей свои вопросы начиная с КПСС, затем местным криминальным авторитетом «Солнышко» и, после, всеми украинскими президентами.

За правительством и его ставленниками на местах – силовые структуры, деньги, связи и «патриоты» из экстремистских организаций и ветеранских организаций участников «АТО». На стороне рвущихся к власти выскочек – иностранные правозащитные организации, вскормившие их и… «патриоты» из экстремистских организаций и ветеранских организаций участников «АТО».

Количество ресурсов становится меньше. А значит – война только начинается и Гандзюк только первая ласточка и в скором будущем мы увидим значительно больше таких случаев.