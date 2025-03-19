Ганула зарыли в Одессе. Поделом тебе, тварь

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Убитого 14 марта как бешеную собаку (прости, собака) нациста Ганула уже зарыли.

Читаем нацистские СМИ: «Героя похоронили с воинскими почестями».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

Гроб перетаскивали курсанты мореходки и люди в военной форме, отдавали честь, махали ружбайками.

Ась??? Что???

Все же помнят, как жирный хряк, которым можно было заряжать пушку, демонстративно отказывался идти на фронт и даже своим — таким же, но воюющим патриотам, смеялся в лицо: «Мне нельзя — я на колчаковских фронтах ранен», ссылаясь на стеклянный глаз (странно, ведь остальных — и вовсе безглазых — могилизируют на тьфу).

Сейчас, правда, секта Ганула орет, что «в день убийства он вступил в ряды ВМС, несмотря на полученную в детстве травму глаза»…

А что, так можно было?

Ганулу даже морскую фуражку в гроб запихали (а почему не кувалду?).

Главный соратник убитого, его заместитель по зондеркоманде «Уличный фронт» Игорь Бею зачитал некролог (не ржать!):

«Покойный был человеком, несущим свет… Его имя вызвало ненависть и страх у всех врагов Украины в Одессе… В Одессе он отстаивал украинизацию и воевал с безжалостной пропагандой Кремля. Был человеком, жившим для других — от защиты животных и помощи нуждающимся до смелых выступлений в защиту своего города».

Насчет «своего города»… То, что когда-то говнина прибыла в Одессу из села под Кировоградом, ни для кого не секрет.

Прибыли на похороны и его кировоградские с пропитыми лицами родственнички, визжали, орали, пытались прилечь рядом в гроб, и в общем шуме от них слышалось: «За что?! Как же так?!. Да мы тебя всем селом!..», — неясно, что «всем селом», только орали они на хоть и плохом, но – русском. Интересно, почему Ганул не набутылил их до этого, не сжег заживо, не покалечил и не сдал в СБУ?..

Значит, и так можно было.

Сначала гроб с Ганулом поставили возле памятника Шевченко, а потом перетащили в единственный в Одессе собор ПЦУ (остальная недвига Киевского патриархата — фанерные каплычки), где и затусили скорбящие. Даже свои, даже на пропагандистских сайтах, глядя на эту толпу, комментировали: «А как же запрет на массовое скопление людей? На Пасху и Рождество — нельзя, а на похороны можно?», или вопрошали: «А тренер, которого изнасиловал Ганул, был?».

Из особых гостей на церемонию закапывания Ганула прибыл сумасшедший дед, завернутый в желто-голубую тряпку, назвавшийся майдановцем Цурканом, и авторитетно заявил, что «Одесса есть грязный кацапский гнильник…». Хорошие, в общем, похороны.

Каких-либо иных официальных лиц — да хоть бабищ-чиновниц в вышиванках из облгоса, на шабаше не наблюдалось.

«Побратымы» сокрушались, что очень жаль семью Ганула…

Знаете, у десятков сгоревших в Доме профсоюзов тоже были мамы, папы, дети, жены… У удушегубленных Ганулом после 2 мая — а там уже сотни людей — тоже есть родственники. И вот они тоже все спрашивают и спрашивают: за что?

Поделом тебе, тварь. Видно, есть еще в этом мире хоть какая-то справедливость.