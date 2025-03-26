Гарантом «Черноморской сделки» выступают США, а не ООН – Петров
Отличие нынешней «зерновой сделки» от ее предыдущих вариантов в том, что гарантом выполнения договоренностей выступают США, а не ООН или Украина.
На это в эфире радио «Спутник в Крыму» обратил внимание политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Зерновая сделка уже не первый раз фигурирует в планах сторон-участников конфликта. И если в первый раз эта сделка, которая продолжалась полтора года, окончилась тем, что нас классически обвели вокруг пальца, и вместо того, чтобы вывозить зерно и удобрения, мы получили отказ со всех сторон, за исключением Организации объединённых наций.
Но её председатель Гутерриш так и не смог за полтора года хоть как-то продвинуть интересы России как на мировом рынке, так и в условиях полной блокады нашего экспорта зерна и минеральных удобрений. Прежде всего, морским путём.
Поэтому накануне зашла речь о том, чтобы повторить этот опыт, закончившийся для нас весьма неудачно. Мы поставили вопрос ребром: если этот договор, этот документ будет каким-то образом легализован, подписан, мы потребуем соответствующие гарантии от США, а не от Украины и других участников этой сделки. Потому что доверять этим людям, этим организациям, в том числе ООН, мы уже просто не можем», – отметил он.
По мнению эксперта, двенадцатичасовые переговоры по «черноморской сделке» закончились реальным документом, в котором отражено большинство требований России.
«Как это будет реализовываться на практике – посмотрим. Но то, что мы получили конкретное обещание для компаний, которые торгуют зерном на экспорт и вывозят минеральные удобрения, при наличии сопроводительной документации, не подвергаться досмотру судов, а также закрепили наше право на целый ряд дел, которые позволят нам пробить блокаду, сложившуюся против нашей страны.
Это и подключение к SWIFT, что крайне важно, и, безусловно, решение проблем, связанных с перевозкой, погрузкой, финансовым обеспечением сделки. Они вроде как действительно достигнуты», – подчеркнул Поляков.
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