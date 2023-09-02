Гарбузов отправлен в отставку: «Спящие» захватили руководство российской наукой

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Директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов был сегодня отстранен от должности по инициативе учредителя.

Накануне Гарбузов опубликовал антироссийскую статью в «Независимой газете», в которой обвинял свою страну в необоснованных имперских амбициях.

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Политолог Илья Гращенков напоминает, что Гарбузов никогда не был диссидентом-либералом, а напротив, часто выступал на ток-шоу Владимира Соловьева, которые он теперь обличает в своей статье.

«Подобный скандал теперь позволяет ему спокойной выйти на пенсию и с чистой свестью перебраться в изучаемые ранее страны, уже в качестве вполне хорошего русского», – выдвигает Гращенков свою версию написания скандальной статьи.

Его версию подхватывает и сам телеведущий Владимир Соловьев.

«По Гарбузову есть несколько совершенно очевидных вопросов. Проходит ли сейчас финансовая проверка деятельности Института США и Канады и не является ли статья Гарбузова в НГ ответом на нее? Готовилась ли отставка Гарбузова по иным основаниям, узнав о чем, Гарбузов и написал статью? Существуют ли иные опусы Гарбузова, перекликающиеся со статьей в НГ, или это внезапное прозрение? Когда ждать официальной реакции Госдепа на отстранение Гарбузова от должности и предложения контракта на работу в одном из американских университетов?» – пишет телеведущий.

Профессор ВШЭ Дмитрий Евстафьев считает Гарбузова «верхушкой айсберга».

«Казус Гарбузова» – это фальстарт «спящих», которых как бы нет, но которые регулярно просыпаются. Но, ведь есть люди и поумнее… Кто на публику произносит правильные слова, а на деле уже больше года саботирует решения Верховного Главнокомандующего о необходимости укрепления государственного суверенитета в науке и высшем образовании. Успешно саботируют», – написал Евстафьев.

Его слова подтверждает депутат Госдумы РФ Андрей Луговой. Он вообще не упоминает Гарбузова, но сообщает, что Генпрокуратура РФ в ответ на его обращение с просьбой дать правовую оценку русофобских высказываний преподавателей ведущих российских ВУЗов и сотрудников Института философии РАН провела собственную проверку.

«Выводы однозначны: сборник «Перед лицом катастрофы» под редакцией философа Николая Плотникова, где соавторы Олег Аронсон, Андрей Архангельский, Анатолий Ахутин, Константин Бандуровский, Мария Меньшикова, Елена Петровская и другие дискредитируют армию, государственную власть и своими высказываниями несут угрозу нацбезопасности», – пишет Луговой.

Прокуратурой подан иск в суд Москвы о признании сборника запрещенным к распространению на территории России. ГУ МВД России по Москве поручено принять меры к установлению местонахождения авторов и привлечению их к ответственности.

Военный эксперт Игорь Коротченко считает, что в руководстве российской науки есть множество мечтающих о замирении с Западом.

«Это отражение взглядов определенной «затаившейся» группы влиятельных представителей ряда академических институтов в системе РАН, занимающихся вопросами внешней политики, международных отношений и международной безопасности. Статья Гарбузова – программный манифест новой горбачевщины, «перестройки 2.0», сигнал англосаксонским элитам в Вашингтоне и Лондоне («мы тут, нас много и мы несогласны с СВО и политикой Кремля»). Очевидно, что внутренние процессы «брожения» в Институте Европы, Институте США и Канады, ИМЭМО и др. должны находиться в поле постоянного внимания как Второй, так и – в части касающейся – Первой службы ФСБ. Памятуя, что в свое время и Пятое управление, да и КГБ СССР в целом, с возложенными на них обязанностями справились неудовлетворительно», – пишет Коротченко.

Радиоведущий Дмитрий Конаныхин считает, что ЧП с Гарбузовым свидетельствует о провале работы спецслужб.

«Руководство Российской академии наук и профильных министерств и ведомств 17 (семнадцать!!! Семнадцать, сука!) лет знало, что Институт Соединённых Штатов Америки и Канады РАН возглавлял откровенный русофоб, предатель и ничтожество? Знали все. Такие Гарбузы своих взглядов в курилках и за чашечкой кофе не прячут. То есть у нас Служба внешней разведки и прочие заинтересованные конторы допустили не просто саботажника, но крота, который слишком много знает. Неужели у кого-то есть сомнения в том, что этот вражий сын сейчас споёт, как Карузо? А он, вообще, в России? Точно в России?» – изумляется Конаныхин.

Политолог Алексей Чадаев напоминает, что Институт США и Канады РАН создавался еще во времена «холодной войны» СССР с целью всерьёз противостоять американцам.

«Эдакий советский think tank со специфическими задачами и при тесном взаимодействии с КГБ, а именно управлениями, отвечавшими за внешнюю разведку», – поясняет эксперт.

Однако в реальности работа Института оказалась профанацией – туда попадали блатные, тк трудоустройство давало возможность ездить на Запад, покупать дефицитные товары и т.п.

«Внимание, вопрос: кого больше окажется в таком институте — идейных разведчиков-исследователей, мотивированных на то, чтобы давать руководству страны наиболее точную информацию о «болевых точках» противника, или детей-племянников советской элиты, пристраиваемых (как и в случае с системой МИДа) к точке доступа к остродефицитным и сверхпрестижным «ништякам»? Ответ более чем очевиден… Собственно, для меня то, во что превратился ИСК — это подтверждение «рабочей гипотезы» по поводу основной причины нашего поражения в холодной войне: с самого её начала и до конца СССР так и не смог сформулировать для себя никакой цели в ней. У Запада цель была — дезинтеграция «советского блока», самого СССР и коммунистической идеологии, это вчерне можно увидеть уже в Фултонской речи Черчилля в 1946-м, и куда более точно — в «Длинной телеграмме» Кеннана того же года. А у СССР? «Отстаньте от нас, дайте пожить спокойно?» Мой тезис состоит в том, что ХВ была проиграна «по Шмитту»: лягушки считали мышей врагами, мыши лягушек — нет», – рассуждает Чадаев.

Телеведущий Артем Шейнин полагает, что отставками антироссийски настроенных деятелей вроде Гарбузова проблему быстро не решить – нужна система воспитания специалистов-патриотов.

«Да спорю на что угодно – Гарбузов так думал ВСЕГДА и, почти уверен, даже не особо скрывал это. Как не принято это скрывать в значительной части академической среды и вообще богемы. Даже сейчас не особо скрывают. И вот куда более важный вопрос: сколько ещё на разных уровнях в самых разных академических и творческих сферах у нас таких гарбузовых. Но тут ответ ясен и очевиден – до фига и больше. Как бы не половина. А теперь главный вопрос – как эти авгиевы конюшни вычищать? И вот тут с ответом куда сложнее. Потому что да, понимаю и уже слышу знакомое «зачищать, вычищать, менять, оздоровлять»… Но вопрос-то сложнее: зачищая, вычищая, меняя и оздоровляя… откуда брать «правильных»? …Надо понимать: самые способные отнюдь не всегда самые «согласные с курсом». И точно не самые сговорчивые, управляемые, удобные и т.п. Ведь задача не в том, чтобы вместо превозносящего гегемонию США Гарбузова пришел кто-то, кто клянет супостата на чём свет стоит. Задача-то, чтоб польза от него была. И теперь зададимся вопросом – есть ли у нас сегодня СИСТЕМА воспитания и отбора разного рода специалистов именно по критериям «государственничества»? Не декларативного, а деятельного и искреннего… Так откуда взяться негарбузовым? Много ли преподавателей ВУЗов в данный момент являются его антиподами? Ну и кого они готовят? Уж молчу про «творческие профессии», – указал Шейнин.