Гардероб Зеленского спешат распродать по частям – пока еще берут

06.06.2022  09:30 (Мск), Вашингтон
Никита Еременко.  
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Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, США, Украина
Новости Украины

Вышитую сельскую рубашку, которую глава киевского режима Владимир Зеленский в этом году надел на «день вышиванки», продали на благотворительном аукционе в Вашингтоне за 100 тысяч долларов.

Об этом сообщает «Голос Америки».


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Аукцион прошел в пятницу, 3 июня, в рамках презентации программы United 24 на территории Украинского Дома в Вашингтоне.

Покупателем лота стала американская юридическая компания Asters USA.

Сообщается, что вырученные средства поступят на счета Национального банка Украины и будут направлены на оборону, разминирование, и восстановление страны.

Кроме вышиванки Зеленского на аукционе продали футболки Артема Довбика и Андрея Ярмоленко, в которых они соревновались во время выигрышного матча сборной Украины против сборной Шотландии 1 июня.

Также в США за 50 тысяч долларов продали бейсбольный мяч с автографом Зеленского.

Устроители аукциона опасаются, что популярность Зеленского, разогретая сегодня до максимума американской пропагандой, в дальнейшем сойдет на нет, поэтому спешат выручить за связанные с главой украинского режима вещи по максимуму, пока к ним еще есть интерес.

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