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Новости Украины

Вышитую сельскую рубашку, которую глава киевского режима Владимир Зеленский в этом году надел на «день вышиванки», продали на благотворительном аукционе в Вашингтоне за 100 тысяч долларов.

Об этом сообщает «Голос Америки».

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Аукцион прошел в пятницу, 3 июня, в рамках презентации программы United 24 на территории Украинского Дома в Вашингтоне.

Покупателем лота стала американская юридическая компания Asters USA.

Сообщается, что вырученные средства поступят на счета Национального банка Украины и будут направлены на оборону, разминирование, и восстановление страны.

Кроме вышиванки Зеленского на аукционе продали футболки Артема Довбика и Андрея Ярмоленко, в которых они соревновались во время выигрышного матча сборной Украины против сборной Шотландии 1 июня.

Также в США за 50 тысяч долларов продали бейсбольный мяч с автографом Зеленского.

Устроители аукциона опасаются, что популярность Зеленского, разогретая сегодня до максимума американской пропагандой, в дальнейшем сойдет на нет, поэтому спешат выручить за связанные с главой украинского режима вещи по максимуму, пока к ним еще есть интерес.