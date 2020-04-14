«Гардиан»: Китай побеждает ЕС в «дипломатии коронавируса» на Балканах

14.04.2020, Москва, Елена Острякова

Борьба с распространением коронавируса стала новым поводом для борьбы России, Китая и Евросоюза за свое влияние в Сербии.

Об этом пишет «Гардиан», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По мере того как пандемия набирает обороты, основные игроки стремятся использовать мягкую силу и помощь для достижения своих внешнеполитических целей. Для ЕС это попытка доказать, что разговоры о европейских ценностях и солидарности – это не просто пустые слова. Для Китая – возможность сменить нарратив, чтобы представить свою страну как борца с коронавирусом, а не его причину. Россия использует более скромные ресурсы для максимального эффекта. Американцы пока не замечены в игре дипломатии коронавируса», – говорится в статье.

Издание напоминает о скандале, разразившемся после того, как ЕС отказался помочь Сербии в борьбе с эпидемией. В результате президент Александр Вучич обратился за помощью к России и Китаю и вскоре получил ее.

После этого ЕС попытался исправить ситуацию, предоставив более 200 млн. евро грантов и 250 млн. евро кредитов. Еще 93 млн. евро были обещаны в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

«С тех пор Вучич также похвалил европейскую помощь, но красивые китайские жесты, вероятно, останутся в общественной памяти. Премьер-министр Ана Брнабич заявила, что хочет построить памятник сербско-китайской дружбе, когда пандемия закончится, в то время как рекламный щит в Белграде, оплаченный провластным таблоидом, имеет простое сообщение: “Спасибо, брат Си”», – констатирует «Гардиан».