«Гардиан»: На Украине Москва перешла к опасному плану «Б»

Новости Украины

Влияние российского президента Владимира Путина усиливается как на балканах, так и на постсоветском пространстве.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет британская газета «Гардиан» в своей редакционной статье.

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«Точный замысел за крупномасштабным развертыванием российских войск близ восточной границы Украины до сих пор под вопросом. Но ясно, что напряженность, которую Владимир Путин нагнетал прошедшей весной аналогичной переброской войск, была не единичным спектаклем, а началом нового подхода», – пишет издание.

Редакция считает, что «после пяти лет заморозки в украинском конфликте, похоже, наступает тревожная оттепель».

«Стянув в апреле десятки тысяч военнослужащих к украинской границе, Путин впоследствии объявил о частичном отводе войск, — чем успокоил Киев и Запад. Однако на поверку отступление оказалось только видимостью: на местах остался не только личный состав, но и многие танки, баллистические ракеты и различная артиллерия. Сейчас эти силы пополнились примерно сотней тысяч военнослужащих к северу, югу и востоку от украинского региона Донбасс, который с 2014 года контролируют пророссийские сепаратисты», – отмечается в статье.

«Наращивание военной мощи позволяет Кремлю убедительно бряцать оружием и оперативно реагировать на предполагаемые провокации. Прелюдия к грядущему — заявления Москвы, что недавний налет беспилотников на подконтрольный сепаратистам район может «дестабилизировать ситуацию». Заключив, что умирающие мирные переговоры перестали служить своей основной цели — запугать Киев и препятствовать его сношениям с ЕС и НАТО, — Москва, похоже, перешла к крайне опасному плану «Б», – считает британская газета.

Авторы призывают Запад проявить солидарность с Украной.

«Запад должен дать понять Москве, что дальнейшее повышение ставок приведет к существенным экономическим издержкам в виде новых санкций и отказа от проекта «Северный поток-2». От Боснии до Белоруссии тлетворное влияние Путина на постсоветском пространстве усиливается. Потребуется твердая солидарность Запада с Киевом, чтобы предотвратить этой зимой на Украине повторение пройденного», – резюмирует «Гардиан».