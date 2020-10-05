05.10.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Галичина, Общество, Политика
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Гарик Кричевский рассказал, как во Львове пионерия и комсомол помогли получить образование


В советское время каждый львовянин был диссидентом, но не все выставляли это напоказ. При этом, подавляющее большинство было пионерами и комсомольцами.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил уроженец Львова, украинский артист Гарик Кричевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кричевский признался, что стал пионером и комсомольцем только для того, чтобы поступить в ВУЗ, так как для евреев в то время были установлены квоты.

«Я хочу сказать про Львов – то, что ощущал я. Я не ощущал антисемитизма государственного, кроме того, что была квота на поступление в высшие учебные заведения, поэтому все переписывали в паспорте себя на другую национальность, там была такая возможность, чтобы поступить в высшие учебные заведения. Вот это да, но дело в том, что были вещи, которые ты не мог обойти.

Мне чужда была пионерия, комсомол, но я был и пионером, и комсомольцем, потому что если бы я не поступил в комсомол, я бы не поступил в высшее учебное заведение. Я шел по пути конформизма. В душе все во Львове были диссидентами, не каждый это просто выставлял напоказ, не каждый боролся», – заявил Кричевский.


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