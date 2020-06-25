Гарик Сукачёв резко ответил на вопрос о Шнурове в политике

25.06.2020, Москва, Владимир Гладков

Невозможно даже представить, чтобы таких людей, как ушедший в политику музыкант Сергей Шнуров или баллотировавшаяся на пост президента либералка Ксения Собчак, можно было даже близко подпускать к руководству такой колоссальной страны, как Россия.

Об этом в интервью DW заявил российский музыкант, актёр и режиссёр Гарик Сукачёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если Шнуров пойдёт в президенты, вы будете за него?» – спросил интервьюер.

«Никогда в жизни, что вы! Как вообще к этому можно серьёзно относиться? – ответил Сукачёв. – Как вы наяву можете представить огромную, колоссальную страну, в которой, как и в любой стране есть, а у нас они обострены, проблемы, страну, которая обладает ядерным оружием, страну, в которой есть армия и флот, страну, в которой есть высокая наука, страну, которая запускает спутники и космонавтов в космос, страну, которая исследует шельфы…».

«То есть, Шнуров, получается, несерьёзный для этой страны, или как?» – уточнил журналист.

«Я сейчас очки сниму, вы правда серьёзно это спрашиваете? Представить себе можно всё что угодно, но только не это, это же нонсенс. Так же, как Ксению Собчак, которая выдвигалась в президенты. Вы же предполагаете, для чего там это было? Давайте не будем обсуждать. Это – деньги. Точно так же Сергей – это деньги. Он богатый человек, деньги любят счёт, человек делает бизнес, это его судьба. Я за этим с удовольствием наблюдаю», – заявил музыкант.

Не так давно певица Юлия Чичерина, известная поддержкой ополчения Донбасса, назвала Шнурова «ссыкливым частушечником» за его недавнее признание в эфире ТВ о боязни выступать в ЛДНР.

«Шнуров – откровенное алчное ссыкло, ему впору создавать партию корпоративщиков-офисников-алкашей, случайно скрещивающихся прямо у него на концертах по пьяни, независимо от пола и возраста», – сказала Чичерина в интервью «Накануне.Ру».