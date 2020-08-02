Гармаш и все-все-все: Театр начинается с политики

02.08.2020, Москва, Платон Беседин

Легендарный актёр Сергей Гармаш покинул не менее легендарный театр «Современник». Ему он прослужил, как то пишут плохие журналисты, верой и правдой 36 лет. Решение Гармаша связано с тем, что театр вместо покойной Галины Волчек возглавил Виктор Рыжаков. И далее, как сообщает актёр, начались тоталитаризм, кумовство, чудовищный раскол и прочее непотребство.

Подобные слухи летели из театра «Современник» давно – так что Сергей Леонидович не удивил. И то, что ушёл он с публичным скандалом – это тоже не просто так. Привлёк внимание намеренно – чтобы разобрались, в чём дело. Если удастся, конечно.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Во всей этой истории есть фундаментальный момент. Не секрет, что театры – это вотчина соответствующих лобби с соответствующими интересами и ценностями. Какие они? Ну, отнюдь не те, что за Россию-матушку и за пресловутые скрепы. Многие, к слову, думают, что таков – патриотичен – новый МХАТ Боякова и Прилепина, но это фикция и пыль в глаза. На самом деле, там то же лобби – неолиберальное, которое давно уже стало неофашистским.

Это не означает, что в театральном творчестве априори надо отстаивать упомянутые выше скрепы без всякого отклонения влево или вправо. Отнюдь. Для творчества в принципе недопустимы подобные формулировки. Однако странно, когда в театрах зрителям предлагают сугубо одно направление. Какая ж тут свобода самовыражения? Наоборот, это диктатура и тоталитаризм.

И когда набор этих ценностей – неолиберальных (неофашистских) – доносит человек талантливый (вроде Кирилла Серебренникова, например), то тут, что называется, полбеды. А вот настоящая беда случается, когда за дело хватаются нули и бездарности. Тогда искусство в принципе умирает и остаётся лишь суровая пропаганда со стандартным набором: искривлением исторической памяти, ЛГБТ-агитацией, мантрой «так жить нельзя», русофобией, чернухой и тому подобным.

С «Современником» происходила отчасти похожая история. Известно, например, что труппу театра расколол проект Никиты Ефремова (сына Михаила и внука Олега Ефремова) «Диалоги», где весьма вольно обошлись с исторической памятью народа, которую сузили до термина «победобесие», а то, ясное дело, всячески обругали.

И обратите внимание, кто сегодня защищает Виктора Рыжакова и ругает Сергея Гармаша – персонажи для либеральной тусовочки знаковые: Чулпан Хаматова и Лия Ахеджакова, например. Последняя, к слову, назвала уход Сергея Гармана «несмываемым пятном». Чего ж ополчились эти светлоликие люди? Ответ очевиден. Гармаш не захотел идти с ними одной пропагандистской дорогой.

А фокус именно в этом – в том, что в российских театрах становится всё меньше искусства и всё больше пропаганды. Причём, самого мерзкого свойства. Это уже не культурное действо, а нечто вроде извращённого урока сексопатологии и геббельсовской методички. И что вдвойне дико: происходит это за государственные деньги. За очень солидные деньги. Вот, например, Михаил Ефремов в «Современнике» за 4 года заработал 32 миллиона рублей.

Какой лютый мазохизм, не находите? Унижать страну и народ за государственные же деньги. Постановка в стиле фон Захер-мазоха и маркиза де Сада. Хорошо бы прервать её когда-то. Чтобы ушёл не только Сергей Гармаш, но и сами зрители. Выразили своё фи и фу.

Ну, или хотя бы, для начала, хорошо бы сделать в этом позорном действе антракт. И разобраться, что там к чему. Не одним Серебренниковым ведь едины.