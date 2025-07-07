Гарнизон ВСУ в Константиновке: «Ходим под себя, сбегать в туалет – смертельный подвиг» – New York Times
Константиновка является одной из приоритетных целей российской армии на Донбассе, гарнизон ВСУ в городе находится в полу-окружении.
Об этом пишет New York Times, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Сейчас Россия контролирует более двух третей Донецкой области. Но чтобы захватить остальную часть региона, ей нужно взять городские центры, которые всё ещё находятся под контролем Украины и жизненно важны для логистики ВСУ.
«Это делает Константиновку главной целью. Город является южными воротами в цепь городов, образующих последний крупный оборонительный рубеж Украины в Донбассе. Если он падёт, то почти все города, расположенные севернее, окажутся в зоне досягаемости российских беспилотников. Это приблизит Москву к её давней цели — захвату всего Донбасса», – говорится в публикации.
Офицер с позывным «Макас» из запрещенного в РФ нацистского формирования «Азов» пожаловался американцам:
«Крайне сложно доставлять припасы, менять личный состав — да вообще что-либо делать».
«Украина готовится к последнему наступлению России на Константиновку, хотя боевые действия могут продолжаться ещё несколько месяцев. Вопрос в том, начнёт ли Москва лобовую атаку, как в Бахмуте в 2023 году, или попытается окружить город, чтобы вынудить украинцев отступить, повторив стратегию, которую она применила при взятии Авдеевки в прошлом году», – пишет газета.
Издание отмечает «возросшие возможности России по нанесению ударов с помощью беспилотников» – у русских появилось «преимущество, которого не было во время предыдущих атак».
«Раньше они могли поражать цели на расстоянии двух-трёх километров», то есть менее чем в двух милях, — сказал командир подразделения беспилотных аппаратов 93-й бригады, который попросил называть его только по имени — Александр. – Теперь они наносят удары каждые 10–20 минут на постоянной дистанции в 15 километров от линии фронта. Всё в пределах этой 15-километровой зоны уничтожается».
ВСУшники жалуются на эффективность элитного БПЛА-подразделения русских «Рубикон», ранее отличившееся при зачистке Курской области от бандеровцев.
Издание уточняет, что «российские удары по Константиновке настолько часты, что украинские военные стараются вообще не выходить из подземных укрытий».
«Мы шутим, что поход в туалет теперь практически героический поступок», — сказал ВСУшник Николай.
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