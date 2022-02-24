Гарнизону острова Змеиный поступило предложение разоружиться. Особый указ Шойгу

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Новости Украины

Российские миротворцы предлагают украинским пограничникам, находящимся на острове Змеиный, что недалеко от Одессы, сложить оружие и отключить радиолокационную станцию.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатра».

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По данным ведомства, российские военные предложили пограничникам выполнить требования, а взамен сохранить их жизни.

«Вы находитесь в полной изоляции, в зоне поражения оружия. В случае сопротивления будете уничтожены. Шансы выжить равны нулю. Подумайте о своих детях, близких, которым вы нужны, которые вас любят и ждут дома живыми и здоровыми. Это скоро закончится, и вы продолжите свою привычную жизнь. Примите верное решение, останьтесь живыми. Для этого достаточно сообщить по каналам связи о намерении сотрудничать, прекратить работу РЛС и средств связи, построиться и сложить оружие, действовать согласно дальнейшим указаниям», – говорится в призыве.

Заняв Змеиный, войска России окажутся в 45 километрах от Румынии, а также недалеко от Приднестровья и Гагаузии, которая сейчас является автономией в составе Молдовы.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее офицер генштаба ВСУ Виктор Шидлюх выражал опасение, что Россия может попытаться захватить остров Змеиный в Черном море, недалеко от которого находятся месторождения нефтегазового шельфа.

Тем временем, стало известно, что министр обороны Сергей Шойгу дал специальные распоряжения всем командирам подразделений относиться с уважением к украинским военнослужащим

«С учетом того, что военнослужащие ВСУ, в отличие от националистов, давали присягу украинскому народу и подчинялись приказам, относиться к ним с уважением. Проработать создание безопасных коридоров для безопасного выхода сложивших оружие украинских военнослужащих из районов проведения операции к своим семьям».