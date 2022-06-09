Гарри Табах: Ленд-лиз и пленные «азовцы» ушли в информационный утиль

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Новости Украины

Про взятых в плен украинских военных в Мариуполе сегодня практически не вспоминают.

Об этом в эфире интернет канала «Diaspora UA» заявил капитан 1 ранга США в отставке, экс-представитель НАТО в РФ Гарри Табах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Где, как насчёт мариупольцев? Что-то раньше, когда их просили заткнуться, они говорили: а что с Мариуполем, что с нашими героями, их взяли в плен, они их будут обижать. Ни слова. Всё, забыли. А как насчёт Саакашвили. Где наш герой, друг Байдена? Он что-то вспомнил, сказал про него когда-то? Или он же гражданин Украины – где? Что они ничего про него вспоминают, где он сейчас сгнил и погиб уже? Не вспоминают.

Всё, хайп прошёл, лайки не ставят, просмотры падают на этом. Всё, следующие пошли. Когда последний раз ленд-лиз упоминался? Две недели прошло и забыли. Думаю, те люди, которые этого не видят, с ними уже без толку говорить, это болезнь», – возмутился Табах.