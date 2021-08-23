Гаспарян: «ЕС дал Румынии по башке. Русским Молдовы надо возвращаться в Россию»

23.08.2021 10:57 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Несмотря на то, что многие молдаване хотят отдать свою страну Румынии, Европейский союз никогда не позволит Бухаресту усилиться.

Об этом в рамках белорусского Медиаклуба Формат А3 заявил политический обозреватель Армен Гаспарян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я многократно слышал от молдаван: «Как не меняй правительство, лучше не становится, и может вообще ну его всё к чёртовой матери и надо идти в Румынию или куда-нибудь». Действительно, правительства меняются, меняются президенты. Приходит президент-западник – всё валится, приходит пророссийский – прорыва нет. Что не сделай – лучше не становится. И, может, надо идти в Румынию и пускай Европейский союз пытается что-то делать», – сказал эксперт.

При этом он подчеркнул, что ЕС не позволит Румынии в том или ином виде интегрировать Молдавию.

«Послушайте, Европейский союз уже дал Румынии за это по башке. Им сказали – никакая великая румынская империя имени Влада Цепеша Европейскому союзу не нужна. Живите так, как есть сейчас. Я бы посоветовал по программе возвращения соотечественников русским возвращаться в Россию. Хотя другой вопрос – насколько люди готовы расставаться с Родиной», – добавил эксперт.