Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
23.08.2021 10:57 (Мск), Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, Общество
Просмотров:

Гаспарян: «ЕС дал Румынии по башке. Русским Молдовы надо возвращаться в Россию»

Несмотря на то, что многие молдаване хотят отдать свою страну Румынии, Европейский союз никогда...

Несмотря на то, что многие молдаване хотят отдать свою страну Румынии, Европейский союз никогда не позволит Бухаресту усилиться.

Об этом в рамках белорусского Медиаклуба Формат А3 заявил политический обозреватель Армен Гаспарян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Я многократно слышал от молдаван: «Как не меняй правительство, лучше не становится, и может вообще ну его всё к чёртовой матери и надо идти в Румынию или куда-нибудь». Действительно, правительства меняются, меняются президенты. Приходит президент-западник – всё валится, приходит пророссийский – прорыва нет. Что не сделай – лучше не становится. И, может, надо идти в Румынию и пускай Европейский союз пытается что-то делать», – сказал эксперт.

При этом он подчеркнул, что ЕС не позволит Румынии в том или ином виде интегрировать Молдавию.

«Послушайте, Европейский союз уже дал Румынии за это по башке. Им сказали – никакая великая румынская империя имени Влада Цепеша Европейскому союзу не нужна. Живите так, как есть сейчас. Я бы посоветовал по программе возвращения соотечественников русским возвращаться в Россию. Хотя другой вопрос – насколько люди готовы расставаться с Родиной», – добавил эксперт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на rusfront5@ya.ru


Все новости за сегодня
  • Август 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть