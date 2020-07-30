Гаспарян: Лукашенко пошёл на тотальную дикость

30.07.2020, Москва, Максим Карпенко

Александр Лукашенко решил использовать летевших транзитом через Белоруссию бойцов российской ЧВК для предвыборного скандала, надеясь, что впоследствии уладит конфликтную ситуацию с РФ, и Москва простит ему этот недружественный шаг.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил российский обозреватель Армен Гаспарян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Гаспарян пояснил, что официальная версия о подготовке волнений в Белоруссии силами ЧВК не выдерживает критики.

«Это вообще в чистом виде шизофрения наблюдается. Во-первых, почему они поехали по загранпаспортам – в Белоруссию можно и по обычным российским? Что это за подготовка к теракту, если люди просто демонстративно ходят толпой? Ну это противоречит не просто теории спецслужб, а даже элементарному здравому смыслу!

Я, конечно, понимаю, что в мире уже привыкли, что русские разведчики ходят толпами, таскают за собой цистерну «Новичка», но, послушайте, это же невозможно!

Третий момент – эти заявления о том, что их более двухсот человек, и они там способны дестабилизировать ситуацию — да любой нормальный человек, который знает историю каких-то таких событий, легко и непринужденно скажет, что из двухсот человек вы ровным счетом ничего не сделаете. Для этого нужна гораздо большая цифра – во-первых, и, во-вторых, это должны быть местные, чтобы вообще никаких сомнений не вызывало.

У меня вообще такое ощущение, что Александр Григорьевич Лукашенко просто решил идти ва-банк, сделать выборы для себя максимально комфортными, рассчитывая на то, что , ну, неприятная, конечно ситуация с Россией получилась, но потом как-нибудь она разрулится. Выглядит это как тотальная дикость», – заявил Гаспарян.