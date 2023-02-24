Гаспарян призвал смириться с наличием заукраинских ждунов

Наказывать заукраинских «ждунов» нет никакого смысла – они были, есть и будут в русском обществе. Намного важнее прививать знания истории своей страны.

Такое мнение в эфире телеканала НТС высказал обозреватель Армен Гаспарян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Смердяковы» всегда были в России, в любую эпоху, при любом политическом строе. Как их, к стенке что ли поставить? Но они не совершили преступления. Иметь свою точку зрения, которая не близка большинству, это не преступление, но до тех пор, пока не выражается в уголовном деянии. Ну, например, пока не пересылают на Украину координаты военных объектов в Крыму, – отметил он. – До тех пор, пока они не нарушают Уголовный кодекс, «ждуны» есть и будут в любом обществе, так же, как и есть подонки. Противодействовать им никак нельзя. Патриотизм, и Крым это очень хорошо показал, нельзя воспитать. Он передаётся с молоком матери, что это земля, на которой ты родился, и ты её должен защищать. И когда вернулся Крым, очень многие русские либералы, которых вообще нельзя было никоим образом заподозрить в любви к русскому народу, потому что они всю дорогу только гундели, что «народ не того», внезапно поддержали Крым. Вот взять ту же паству Навального, это же был абсолютно сюжет, причём, не только для нас, но и, в том числе, для Запада, который искренне не понимал, как это вообще возможно? Они столько денег вложили, а, оказывается, такие же «совки», «ватники» и «колорады». А это потому, что вот есть внутри любовь к Родине, и это не произнесение громких слов».

Гаспарян рассказал, как в 2014 году ходил по улицам Севастополя, Симферополя, вспоминая события начала XX века и трагедию «русского исхода».

«Я, как автор книги про Гражданскую войну, будучи на Графской пристани, где небольшая мемориальная табличка, стал рассказывать людям, которые просто мою рожу узнали и подходили для селфи, что это за место – это место «русского исхода». А многие даже не обращали внимания, ну висит там что-то и висит. Многие даже не подозревали о том, насколько это вообще сакральное место: «уходили мы из Крыма», знаменитые строки Николая Туроверова, это ж вот оттуда. И в людях уже, соответственно, другое чувство просыпается. Они начинают понимать, что у нас ещё есть и вот такая история, и такая, и такая. И это вот и есть патриотизм», – подчеркнул обозреватель.