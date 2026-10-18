Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Пока США и Россия заключают сделки в энергетике, а ЕС с 2022 года приобрел у РФ энергоресурсов на 320 млрд долларов и продолжает закупки, в Молдове советуют жителям экономить на коммуналке и молиться о теплой зиме.

Как в реальности выглядит задекларированная энергетическая независимость Кишинева? Тему активно обсуждают в молдавском обществе.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Эксперты констатируют: руководству страны все равно, что будет с людьми, поскольку оно лишь временно гастролирует в Молдове.

«Циничные, безответственные, чужие для Молдовы чиновники ни за что не отвечают. У Осмокеску, [министра сельского хозяйства], который советует жить при 16 градусах, в декларации о доходах – пенсия 600 тысяч от Всемирного банка. Ему все равно, какие тут тарифы, и он может нести любую пургу. Премьер Тофан, который советует людям спать в свитерах, декларировал миллионные доходы, включая сдачу 4 квартир в Киеве на 100 тыс. долларов… Погастролировали, поговорили и уехали. Они не могут организовать нормальное обеспечение людей элементарным», – заявил журналист Дмитрий Чубашенко, выступая в передаче на медиаплатформе MLive.

Он отметил, что многие еще не осознают природы действующего руководства страны.

«Молдова – под геополитической оккупацией либерал-глобалистов, которые засели в Брюсселе. У них сейчас цель пережить Трампа, как-то от него избавиться. И в Кишиневе у власти находится колониальная администрация, которая выполняет все их указания. Легитимность этой власти исходит не от молдавского народа, а от зарубежных центров. Если наши соотечественники поймут это, то, может быть, сделают какие-то выводы», – сказал Чубашенко.

Его собеседник политолог Думитру Ройбу отметил тяжелое финансовое положение граждан, которым с зарплатой в 10–15 тысяч леев не угнаться за ростом цен и тарифов.

Он указал на отсутствие гражданского и оппозиционного контроля в стране и предложил конкретные меры поддержки населения.

«При высоких ценах на энергоносители можно было бы пресловутый двадцатипроцентный НДС на газ снизить до восьми или вообще убрать его на определенный срок. Вот такой подход власти был бы понятен. Но народ сам наедине со своей бедой», – заявил Ройбу.

Публицист Сергей Ткач делится ощущением, что кто-то специально отбирает в руководство Молдовы людей, лишенных сочувствия к народу:

«У нас они поголовно такие: президент, спикер и вот новый премьер. И все прежние главы правительств последних лет были такими же – людьми без эмпатии. Над жителями Молдовы проводят очень жестокий эксперимент, составляя местную администрацию из бездушных существ, политических отморозков».

За шесть лет единоличной власти партия PAS имела все возможности и прибыльную энергокомпанию, чтобы превратить Молдову в экспортера электричества, считает экономист, член партии «Гражданский конгресс» Юрий Мунтян.

По его словам, республика могла наладить собственное производство: построить ветропарки в Каушанах и Штефан-Водэ, разместить солнечные станции на пустующих южных солончаках, заранее заготовить дешевый газ или уголь для Молдавской ГРЭС, установить современные накопители энергии по примеру Болгарии.

«Вместо этого госкомпания, у которой только за прошлый год почти 40 млн евро прибыли, осталась биржевым посредником, а свою прибыль «реинвестирует», в том числе, в премии», – отмечает эксперт.

Журналист Александр Стахурский в своем блоге иронизирует над «энергонезависимостью» Молдовы: пока США и Россия прагматично торгуют друг с другом, Кишинев готов переплачивать за газ через американских посредников: