Гастроли «Азова» в Одессе за 500 гривен: Украина кует гитлерюгенд

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Напоминать в очередной раз о том, к какому взрыву на Украине привела бомба замедленного действия под названием «военно-патриотические лагеря», как-то излишне. Даже те, до кого доходит как до жирафа, наверное, уже поняли, откуда взялись всякие там тайры, редисы и волыны. Оттуда и взялись — из расплодившихся, как грибы после оранжевого дождя 2004 года, «таборов пластунов» и «вышкилов» для половозрелых быков, заменившие им систему ПТУ и армию с нацистской идеологией.

По сути, Украина ковала гитлерюгенд все годы своей независимости, а последние 20 лет с удвоенной силой.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Но я сейчас не об идеологии, а о том, как получилось, что молодежь туда попадала и попадает?

Мне вспоминается случай десятилетней давности. Сижу на школьном собрании в классе своей дочери. Дело перед летними каникулами и учительница начинает рекламировать различные летние лагеря — хоть в Одессе, хоть где угодно.

«Туда путевка стоит столько-то, туда столько-то», – говорит она.

От стоимости глаза у родителей лезут на лоб, как вдруг учительница обнадеживает:

«Но есть и бесплатные лагеря!».

Надо ли говорить, какой они были направленности? Надо ли говорить, что тупой обыватель, для которого что пионерский галстук, что галстук пластуна, что схрон, что одесские партизанские катакомбы одно и то же?

Надо ли говорить, какими впечатлениями родители делились в конце лета, рассказывая, какой чудесный досуг и бесплатная жрачка были у их детишек? А какие гости, какие лекторы! И ничего, что лекции читал, например, Корчинский…

У контингента постарше ситуация аналогичная. Ты ненужный родственникам бездельник и бомж? Добро пожаловать в тренировочный лагерь «Азова», там тебя не осудят, даже по-украински разговаривать не заставят; оденут, обуют, научат убивать людей, ты найдешь таких же моральных уродов, появится смысл жизни.

Ну все, вроде выковали машин-убийц. Но каково же было мое удивление, когда в городе появились новые афиши «Азова» — «Вишкiл [подготовка, муштра, выучка] от 12-й бригады «Азов» в Одессе».

«Вот вы и дождались, друзья! Анонсируем новое обучение от азовцев для всех желающих испытать свои силы и получить новые навыки. Инструкторы с боевым опытом поделятся с участниками знаниями в следующих блоках: тактическая подготовка, тактическая медицина, военная связь, РЭБ и РЭР, инженерно-саперное дело, минирование и разминирование», — гласят афиши.

Место проведения «вышкила», правда, засекречено (оно и понятно, а то «искандеры» слишком хорошо летают), а участие платное — 500 гривен (12 у. е.).

Видите, бесплатно похлебку уже не наливают. Главный жупел всей украинской военной мощи, практически Вий среди нечисти, сам принялся гастролировать по городам и весям за ту похлебку. А как начинали!..

Читаем в «Википедии»:

«Полк получает официальное вооружение в МВД, а также финансируется из бюджета государства».

Что ж, вижу в этом хороший знак — вот так государство своих и сливает. Приятно, когда нацисты сами уничтожают друг друга.