Гастроли Зеленского организованы, чтобы пояснить европейцам расходы на войну против России
Страны НАТО приняли решение эскалировать конфликт на Украине, предоставив ей большое количества оружия и техники, вплоть до своих регулярных воинских частей.
Для того, чтобы подготовить свое население к этим решениям, в Евросоюз был вызван президент Украины Владимир Зеленский, который оказал пиар-сопровождение дальнейшим шагам членов ЕС и НАТО. Об этом «ПолитНавигатору» заявил российский политолог Сергей Марков.
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«Этот визит был совершен в преддверии годовщины начала Специальной военной операции. Страны Запада, судя по всему, приняли решение в годовщину СВО объявить новую политику: «Все для украинского фронта, все для победы над Россией». То есть, объявить о новой эскалации в войне для нанесения окончательного поражения России.
Для этого потребуется большая трата денег, их бюджетов, во-вторых, потребуется участие регулярных войск стран НАТО в войне. На сегодня уже регулярные польские войска участвуют в этой войне, теперь они, видимо, и другие войска тоже хотят направить.
Для этого нужно продавить свое население – вот для пиар-сопровождения этого решения осуществлен визит Зеленского, организован триумфальным образом», – заявил Марков.
Спасибо!
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