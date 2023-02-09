Гастроли Зеленского организованы, чтобы пояснить европейцам расходы на войну против России

Анатолий Лапин.  
09.02.2023 15:39
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, ЕС, Политика, Россия, Украина


Страны НАТО приняли решение эскалировать конфликт на Украине, предоставив ей большое количества оружия и техники, вплоть до своих регулярных воинских частей.

Для того, чтобы подготовить свое население к этим решениям, в Евросоюз был вызван президент Украины Владимир Зеленский, который оказал пиар-сопровождение дальнейшим шагам членов ЕС и НАТО. Об этом «ПолитНавигатору» заявил российский политолог Сергей Марков.

Страны НАТО приняли решение эскалировать конфликт на Украине, предоставив ей большое количества оружия и...

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«Этот визит был совершен в преддверии годовщины начала Специальной военной операции. Страны Запада, судя по всему, приняли решение в годовщину СВО объявить новую политику: «Все для украинского фронта, все для победы над Россией». То есть, объявить о новой эскалации в войне для нанесения окончательного поражения России.

Для этого потребуется большая трата денег, их бюджетов, во-вторых, потребуется участие регулярных войск стран НАТО в войне. На сегодня уже регулярные польские войска участвуют в этой войне, теперь они, видимо, и другие войска тоже хотят направить.

Для этого нужно продавить свое население – вот для пиар-сопровождения этого решения осуществлен визит Зеленского, организован триумфальным образом», – заявил Марков.

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