Гастролирующая по России группа «Би-2» продолжает обливать грязью свою страну

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Музыкант Егор Бортник, известный под кличкой «Лева из «Би-2», считает, что современная Россия вызывает омерзение.

Это он заявил в ходе переписки со своими подписчиками в американской соцсети, при этом оскорбив их, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Один из подписчиков решил поздравить музыканта с Днем Победы, на что «Лева» ответил, что считает 9 мая «днем победы союзнических войск во второй мировой войне». Когда поклонники стали его упрекать за неуважение к подвигу предков, Бортник разразился оскорбительной тирадой, полной ненависти.

«Я ни одного слова забирать не собираюсь. Путин и вся его умственно отсталая шваль уничтожила вашу страну. Читайте ваши мракобесные лекции в военкоматах. Вы убийцы. Вы перечеркнули все свои достижения. Да и достижения были общими с Украиной и с Европой. Все, что вызывает сейчас путинская Россия, только омерзение и брезгливость. Не дурите мне мозги. Вы превратились в животных с условными рефлексами произношения слов, но без всякой связи между собой. Платить будут все. Коснется каждого. Это я не ерничаю и не злорадствую. Это так в мире устроено. Преступников наказывают, а страна возмещает ущерб», – написал «Лева».

Музыканты группы «Би-2» давно выступали с антироссийских позиций. В апреле прошлого года группа отказалась в Омске выступать на фоне растяжки «Zа президента», сорвала концерт, обманув сотни зрителей.

А когда местный телеканал брал интервью у руководителя спорткомплекса, где должно было проходить выступление, на оператора напал технический директор «БИ-2». С нецензурными оскорблениями он попытался выбить из рук микрофон и камеру.

Надо отметить, что техническая обслуга группы прошла селекцию по идеологическому признаку. Художник по свету Давид Мисакян был уволен за поддержку спецоперации.

Несмотря на это «Би-2» продолжали продолжать на корпоративы в России, в том числе, оборонных предприятий. Возмутительную ситуацию попытались исправить зрители. В июля 2022 года болельщики освистали группу во время выступления на матче за Суперкубок в Санкт-Петербурге. Они кричали:

«Пошли вон, твари!».

Музыкантам пришлось ретироваться.

Несмотря на то, что спикер МИД РФ Мария Захарова попыталась заступиться за «Би-2», призвав не уподобляться Западу с его культурой отмены, в Томске в августе ситуация повторилась. Когда солист группы высказался против российской армии и спецоперации, на сцену полетели стаканы и бутылки. А потом 8 человек забрались на сцену и избили группу в полном составе.

После этих инцидентов «Би-2» переместилась в Израиль и предпочитает давать концерты за рубежом. Причем как выяснилось, часть своих доходов, музыканты перечисляли ВСУ, хотя скрывали это. Их выдал беглый российский актер Анатолий Белый, рекламировавший фестиваль «Би-2» в Турции.

«Обозвать, судить, приклеить ярлык — ох, как все знакомо. А чуть-чуть узнать побольше информации, подумать просто головой — нет. Часть денег от концертов ребята отдают на помощь Украине. Они не афишируют это. Просто делают», – написал Белый в своем блоге, отвечая на укоры подписчиков о том, что сейчас не время для фестивалей.

Несмотря на все эти скандалы «Би-2» продолжают выступать в России. Политолог Павел Данилин обратил внимание на то, что группа собирается дать концерты в Лужниках 10 июня, в Сочи 12 августа и в Волгограде 2 сентября.

«Мы правда позволим этим мразям зарабатывать на нас здесь? Мы правда дадим плевать себе в лицо и будем молча утираться? По хорошему в отношении всей этой шоблы – Галкиных, Меладзе, Бидварасов и прочих надо возбуждать уголовные дела. Чтобы они никогда больше не отравляли нашу землю своим ядом», – написал Данилин в своем тг-канале.