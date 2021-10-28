Гастролирующих в России украинских артистов обяжут кричать со сцены «Крым – Украина!»

28.10.2021 21:44 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Российские артисты должны публично заявлять о том, что Крым оккупирован, если хотят выступать на Украине, а украинские должны заявлять о том, что Крым – это Украина на своих выступлениях в России.

Об этом говорится в требованиях, которые активисты запрещенной в РФ УНА-УНСО передали в Министерство культуры Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Артисты России без официального признания ими оккупации страной-агрессором Крыма, официального осуждения участия России в войне против Украины – не имеют права выступать в Украине. Навсегда запретить посещать Украину, поскольку выступление таких артистов – это вражеская пропаганда, воровство украинских денег. Ввести квоты для украинских артистов на использование ими русского языка в своем творчестве. Разрешать украинским артистам выступать на территории России лишь при условии, что они публично будут заявлять со сцены, что Крым – это Украина. Обязать украинских артистов, которые выступают на территории России, выплачивать налоги в бюджет Украины от выступлений на территории агрессора», – говорится в обращении.

Петицию от имени УНА-УНСО передали представителю министерства несколько активистов, в том числе глава киевской областной организации УНА-УНСО Виталий Стогний. Ее принял Геннадий Сменченко, начальник административного управления министерства.

«Министерство культуры не принимает решения. Решение принимается на заседании СНБО. Мы можем, только после того как опубликовано решение, эти списки опубликовать. У нас нет ни функций, ни полномочий на сегодняшний день. Но мы знаем, что была петиция, и будем тоже со своей стороны реагировать», – заявил чиновник.

Ранее телевизионный продюсер Игорь Кондратюк зарегистрировал петицию с требованием запрета выступать на Украине российским артистам “до возвращения Украине Крыма и Донбасса”. Он предложил ввести исключение для тех артистов, которые признают агрессию России против Украины. Эта петиция набрала 26 тыс. голосов, и на неё уже отреагировал президент Украины.

Как заявил Владимир Зеленский, уже есть чёрный список из тех артистов, которые «представляет собой угрозу Украине». Этот список будет пополняться теми артистами, которые незаконно посетят Крым. Таким артистам на 3 или на 10 лет будут запрещать посещение Украины.