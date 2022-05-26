Гауляйтер Луганщины объявил о разблокировании дороги на Лисичанск
ВСУ удалось разблокировать трассу Артемовск (Бахумут) — Лисичанск, порезанную вчера союзными войсками.
С такими утверждением выступил назначенный киевским режимом главой оккупированной части ЛНР Сергей Гайдай.
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«Было человек 50, им даже удалось закрепиться на время, даже какой-то блокпост поставили, но это был ситуативный успех. Блокпост разбит, их откинули. Трассу теперь оккупанты не контролируют», – утверждает Гайдай.
При этом он сказал, что ситуация остается тяжелой, а также пообещал переход в наступление.
«Оборона мощная. Мы выдержим и дождемся прибытия оружия по ленд-лизу, чтобы идти в контрнаступление», – написал Гайдай в своем телеграм-канале
По его словам, «российская армия не контролирует трассу «Лисичанск-Бахмут», но мощно ее обстреливает», а проезд по этой дороге «очень рискован».
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