Гауляйтер Луганщины объявил о разблокировании дороги на Лисичанск

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Новости Украины

ВСУ удалось разблокировать трассу Артемовск (Бахумут) — Лисичанск, порезанную вчера союзными войсками.

С такими утверждением выступил назначенный киевским режимом главой оккупированной части ЛНР Сергей Гайдай.

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«Было человек 50, им даже удалось закрепиться на время, даже какой-то блокпост поставили, но это был ситуативный успех. Блокпост разбит, их откинули. Трассу теперь оккупанты не контролируют», – утверждает Гайдай.

При этом он сказал, что ситуация остается тяжелой, а также пообещал переход в наступление.

«Оборона мощная. Мы выдержим и дождемся прибытия оружия по ленд-лизу, чтобы идти в контрнаступление», – написал Гайдай в своем телеграм-канале

По его словам, «российская армия не контролирует трассу «Лисичанск-Бахмут», но мощно ее обстреливает», а проезд по этой дороге «очень рискован».