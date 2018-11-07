Гауляйтерша Харькова устроила русофобскую истерику в Совете Европы

07.11.2018, Москва, Анастасия Самойлова

Во время сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы представительница Харькова отметилась русофобской выходкой. Об этом во время заседания Совета Федерации заявила сенатор Зинаида Драгункина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Позавчера, 5 ноября в Страсбурге начала работу 35-я сессия конгресса местных и региональных властей Совета Европы…

Состоялось одно из важных событий, которые проходит один раз в два года. Это выборы руководящего состава Конгресса.

На пост председателя вместо госпожи Голтрон был избран Андрес Кнаперш (Швеция), а новым руководителем российской делегации в Конгрессе избран губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко. В результате трудной конкурентной борьбы, он сначала вошел в число трех кандидатов, выдвигаемых на пост заместителя председателя конгресса самой большой по численности политической группы Конгресса – «Европейская народная партия», а вчера тайным голосованием он был избран заместителем председателя конгресса на общем собрании.

Все члены российской делегации слаженно работали на нашу общую победу, и всё шло спокойно, достойно, ровно, но как только начала представлять себя в состав бюро харьковчанка Юлия Светличная, то начала бить себя в грудь, она напоминала о том, какой сосед у Харьковской области – «оккупант», «агрессор» Россия. Она заработала дешевые аплодисменты, но в том числе тоже была избрана в состав совета», – рассказала сенатор.