Гауляйтеры трех украинских городов подтвердили прилеты российских ракет

Игорь Шкапа.  
15.02.2024 08:26
  (Мск) , Киев
Просмотров: 712
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Сегодня утром российские стратегические бомбардировщики осуществили пуски ракет по объектам на территории Украины.

Первыми о пусках ракет сообщил паблик Воздушных сил ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сегодня утром российские стратегические бомбардировщики осуществили пуски ракет по объектам на территории Украины. Первыми...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


Отмечалось, что ракеты маневрируют и постоянно меняют курс.

Вскоре пошли сообщения от местных властей, признавших результаты прилетов.

 «Предварительно – попадание по объекту инфраструктуры Запорожья. Один человек ранен, информация о других пострадавших уточняется», – сообщил запорожский гауляйтер Иван Федоров.

В свою очередь львовский мэр Андрей Садовой написал:

«Есть попадания по городу. По предварительной информации, в нескольких домах Львова по улице Научной взрывной волной выбило окна. Информации о потерпевших пока нет».

Зафиксировано попадание в Полтавской области.

 «Ночью враг атаковал Полтавщину. Есть попадание в складское помещение в Миргородском районе. Это привело к пожару на площади 100 м². К счастью, обошлось без жертв и пострадавших», – рассказал глава Полтавской области Филипп Пронин.

По словам военного обозревателя Юрия Подоляки, под удар попали Киевская, Днепропетровская, Запорожская, Львовская, Хмельницкая, Полтавская и Ивано-Франковская области.

«Везде местные гауляйтеры говорят о пораженных объектах . Причем в Хмельницкой и Полтавской речь идет похоже об военных аэродромах», – написал Подоляка.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    26272829  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть