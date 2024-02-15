Гауляйтеры трех украинских городов подтвердили прилеты российских ракет

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Сегодня утром российские стратегические бомбардировщики осуществили пуски ракет по объектам на территории Украины.

Первыми о пусках ракет сообщил паблик Воздушных сил ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отмечалось, что ракеты маневрируют и постоянно меняют курс.

Вскоре пошли сообщения от местных властей, признавших результаты прилетов.

«Предварительно – попадание по объекту инфраструктуры Запорожья. Один человек ранен, информация о других пострадавших уточняется», – сообщил запорожский гауляйтер Иван Федоров.

В свою очередь львовский мэр Андрей Садовой написал:

«Есть попадания по городу. По предварительной информации, в нескольких домах Львова по улице Научной взрывной волной выбило окна. Информации о потерпевших пока нет».

Зафиксировано попадание в Полтавской области.

«Ночью враг атаковал Полтавщину. Есть попадание в складское помещение в Миргородском районе. Это привело к пожару на площади 100 м². К счастью, обошлось без жертв и пострадавших», – рассказал глава Полтавской области Филипп Пронин.

По словам военного обозревателя Юрия Подоляки, под удар попали Киевская, Днепропетровская, Запорожская, Львовская, Хмельницкая, Полтавская и Ивано-Франковская области.

«Везде местные гауляйтеры говорят о пораженных объектах . Причем в Хмельницкой и Полтавской речь идет похоже об военных аэродромах», – написал Подоляка.