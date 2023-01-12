Гауляйтеры Запорожья пожаловались на российский ракетный удар, повредивший инфраструктуру

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Российские войска нанесли удар по Запорожью, повредив инфраструктурные объекты.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил Анатолий Куртев, секретарь Запорожского городского совета.

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«Клятый враг снова цинично атаковал наш ночной город. Пострадали объекты инфраструктуры. На месте возник пожар. Также в результате обстрела снова получили повреждения мирные дома. По предварительной информации, люди не пострадали. На месте прилета уже работают соответствующие службы», – написал Куртев в своем телеграм-канале.

Эту информацию подтвердил глава подконтрольной киевскому режиму Запорожской ВГА Александр Старух.

«В результате ночной ракетной атаки врага в одном из районов Запорожья повреждения получили частные жилые дома и объекты инфраструктуры. Объем ущерба устанавливается, на месте работают все экстренные службы. По предварительным данным, все люди целые. Также обнаружен обломок вражеской ракеты», – сообщил Старух.