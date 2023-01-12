Гауляйтеры Запорожья пожаловались на российский ракетный удар, повредивший инфраструктуру

Игорь Шкапа.  
12.01.2023 11:35
  (Мск) , Киев
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Дзен, Запорожье, Россия, Украина


Российские войска нанесли удар по Запорожью, повредив инфраструктурные объекты.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил Анатолий Куртев, секретарь Запорожского городского совета.

Российские войска нанесли удар по Запорожью, повредив инфраструктурные объекты. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,...

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«Клятый враг снова цинично атаковал наш ночной город. Пострадали объекты инфраструктуры. На месте возник пожар. Также в результате обстрела снова получили повреждения мирные дома. По предварительной информации, люди не пострадали. На месте прилета уже работают соответствующие службы», – написал Куртев в своем телеграм-канале.

Эту информацию подтвердил глава подконтрольной киевскому режиму Запорожской ВГА Александр Старух.

«В результате ночной ракетной атаки врага в одном из районов Запорожья повреждения получили частные жилые дома и объекты инфраструктуры. Объем ущерба устанавливается, на месте работают все экстренные службы. По предварительным данным, все люди целые. Также обнаружен обломок вражеской ракеты», – сообщил Старух.

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