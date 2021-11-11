Гаврилечко: Украина сама не знает, чего хочет от Крыма

Новости Украины

Украина никогда не формулировала четко цель возвращения Крыма, не озвучивала такую цель – ни в Минском, ни в Нормандском формате, поэтому она не может даже двигаться в направлении возвращения Крыма.

Об этом в беседе на канале InterVizor заявил кандидат наук госуправления Юрий Гаврилечко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Никакой формулировки нет. Мало того, даже в самой украинской политической риторике возврат Крыма и Донбасса далеко не всегда является одним целым. Это совершенно непонятная ситуация, поскольку она разделяет два эти события. И, естественно, для любого иностранного государства подобное разделение, по меньшей мере, странно.

Ответа, почему это разделение происходит, тоже никто не дал. Смотрим на Минские договоренности – там что, есть Крым? Нету. Так что, Украина не собирается возвращать Крым? Не, вроде собирается. А если собирается, то где формат по возврату Крыма? Какой? В Нормандском формате Крым был? Тогда вопрос – зачем этот формат Украине? Чтобы, как в известном анекдоте, есть слона по кусочкам, то есть решать задачи частями?

Нет, в принципе, это возможно ситуация – решение задачи по частям. Но, повторюсь, должна быть глобальная цель, к которой идем, и которую таки можно разбить на задачи. И уже под эти задачи, соответственно, искать ресурсы, инструменты, назначать ответственных и так далее.

Но ни глобальной задачи не сформулировано, ни глобальной цели, ни четкой разбивки на задачи, ни понятия, каким образом эти самые задачи будут решаться – с помощью каких инструментов, за счет каких ресурсов и какими людьми.

Поэтому, на мой взгляд, абсолютно не важно будет это Минский формат, будет это Нормандский формат, Будапештский формат. До тех пор, пока здесь не будет политически сформулирована цель, куда идем и что нам надо, ни один формат не сможет помочь в решении этой цели. Потому что цели нету. Если вам неизвестно куда двигаться, то ни одна машина не будет попутной», – заключил Юрий Гаврилечко.