Гавриш: «Плохой знак. Зеленского не пригласили на инаугурацию Байдена»

01.12.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина осталась в числе последних стран, кто все еще не поздравил с победой на президентских выборах в США Джо Байдена.

Об этом в эфире 4 канала заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, по словам Чалого, избранным президентом США Байден был признан даже американскими оппозиционными СМИ.

«Меня удивляет, что нет до сих пор звонка, поздравления от нашего президента президента США. Это удивляет, потому что, в принципе уже на этом этапе, вы говорите, как устанавливаются результаты выборов – в принципе, в США это не очень определенная штука там, процедура. Если все СМИ уже сказали, кто победитель, у них также это считается признанием результатов выборов.

А я вам скажу, что и Fox, который поддерживал Трампа, уже тоже об этом сказал. Потому звонки уже все произошли, уже кроме Путина, Венесуэлы и Бразилии фактически все звонки уже состоялись», – заявил Чалый.

Бывший замсекретаря Совбеза Украины Степан Гавриш добавил, что и со стороны Вашингтона нет стремления к диалогу – президента Зеленского не пригласили на инаугурацию Байдена, при том, что такое приглашение уже получила раскручиваемая западом экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.

«До сих пор нет сообщения о том, что президента Зеленского пригласили на инаугурацию в Вашингтон. Если Светлану Тихановскую уже пригласили, то насчет Зеленского до этого времени нет никаких сообщений – ни нашего посольства, ни наших инсайдеров. И это очень плохой знак для украинцев», – сказал Гавриш.