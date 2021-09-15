Гавриш пугает НАТО высокомобильными российскими бригадами

15.09.2021 14:14 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Россия может в кратчайшие сроки перебросить в Европу большое количество высокомобильных войск. При этом НАТО будет нечем ответить в случае такой эскалации.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины Степан Гавриш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы знаете, что у России 130 тактических высокомобильных групп, которые находятся в режиме постоянной боеготовности. А в НАТО знаете, сколько? Четыре бригады. Они создали сейчас новую стратегию 30-30-30-30, четыре раза по 30 – за 30 дней 30 разных подразделений должны быть сформированы и переброшены. Россия может перебросить в Европу приблизительно за неделю 40, за десять дней 100 тактических бригад», – сказал экс-чиновник.

«И это не проблема запугивания, это проблема управления геополитикой, используя войну. Таким образом Россия нас хочет «обнять», она это должна была сделать с Януковичем – не удалось. С другой стороны Запад нас не очень хочет. Но он ставит перед нами соответствующие вопросы: «Хотите быть с нами – выполняйте условия, которые предусмотрены Копенгагенскими критериями, договором об ассоциации, критериями получения ПДЧ и так далее», – заявил Гавриш.