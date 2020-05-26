Газ для Польши: Дольше, длиннее, дороже

26.05.2020, Москва, Александр Ростовцев

В 2022 году истекает срок Ямальского газового контракта, заключенного между Россией и Польшей на срок 25 лет с возможностью продления. Однако польское руководство, объявившее о намерениях сорвать ввод в строй газопровод «Северный поток – 2», при полной поддержке Вашингтона и Еврокомиссии, продлевать контракт не намерено.

В планах Варшавы обозначен полный отказ от закупок «голубого топлива» у «Газпрома» на основании «завышенных цен по сравнению с рыночными» и «ненадёжного, вызывающего массу вопросов поставщика, использующего газ исключительно в политических целях», в формулировках польского замминистра госактивов Ковальского.

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Как будто Польше в 1996 году кто-то приставил пистолет к голове, заставляя покупать российский газ.

Надёжные и аполитичные объёмы природного газа в размере 10 млрд кубометров в год (а это 2/3 годовых потребностей) взамен газпромовского Польша надеется получить с норвежского шельфа по несуществующему пока что трубопроводу Baltic Pipe, а также поставками сжиженного природного газа из США.

Польские, да и многие российские наблюдатели расценивают разрыв ямальского контракта, как «удар для российского гиганта, способный ослабить международные позиции «Газпрома».

Более того, «эксперты» польской прессы скатились до откровенного вранья, убеждая своих читателей, что «американский СПГ вместе с транспортировкой и регазификацией обойдётся на 20-30% дешевле, чем газпромовский». Тем более удивительно, почему остальная Европа предпочитает покупать газ из трубы «Газпрома», а не давится в очередях за дармовым американским СПГ.

Однако при ближайшем рассмотрении ситуация не кажется такой уж унылой. А если изучить кое-какие свежие подробности, то приходишь к выводу, что польские политиканы, готовые жабу съесть, лишь бы напакостить России, взяли на вооружение украинскую схему «отказа от российского газа».

Но обо всём по порядку.

Итак, большинство наблюдателей отрицательно оценивают ситуацию для «Газпрома», сложившуюся после отмены ямальского контракта, на том основании, что в последнее время Польша и Дания быстро пришли к соглашению о строительстве газопровода Baltic Pipe, а Еврокомиссия в авральном режиме нашла финансирование под проект на сумму €1,7 млрд.

Дескать, теперь норвежский газ потечёт через Данию в Польшу по новой балтийской трубе, а оттуда – по всей Прибалтике, и «Газпрому» в тех краях скоро станет нечего ловить.

Однако эксперты обращают внимание на отсутствие логики в развитии проекта, поскольку его финансируют не энергетики, а политики. Газопроводы здорового человека ведут начало от газового месторождения. Нездоровые газопроводы Польши и Еврокомиссии строятся вдали от источников газа.

После того, как газ поступает на территорию Польши, следующий магистральный газопровод, который уже начали строить, – GIPL, соединяющий Польшу и Литву. Далее по советской ветке северный газ может добраться до Эстонии, где имеется еще один новый магистральный газопровод – уже построенный и запущенный в конце прошлого года Balticconnector, связывающий Финляндию и Эстонию по дну Финского залива.

Причём, первым был достроен финско-эстонский трубопровод, хотя в обеих странах нет газовых месторождений.

Польша, несмотря на бодрые рапорты о загруженности её газового рынка поставками норвежского и американского газа, всё равно будет испытывать существенный дефицит газа, согласно собственным же прогнозам.

И что тогда ей остаётся делать?

Да очень просто. У Польши под боком имеются два крупных германских импортёров газа – компании Uniper и Wintershall, по иронии судьбы выступающие одними из основных инвесторов обоих «Северных потоков» и ближайшими бизнес-партнёрами «Газпрома». Соответственно, Польше придётся обращаться к этим компаниям, чтобы покрыть возникший дефицит природного газа.

Для немцев проблем с закупками российского газа не будет – необходимые объёмы они закупят и с удовольствием продадут Польше. Всё, как на Украине – тот же российский газ, только окольными путями и дороже.

Но самое интересное, что Финляндия, Эстония и Латвия выпадают из этой схемы и вовсе не горят желанием подключиться к польской схеме и 1 января 2020 года реализовали единый газовый рынок, потребности которого на 100% покрыты поставками российского газа. Чем и вызвано строительство дополнительных газопроводов.

Четвёртым участником прибалтийского газового рынка хотела бы стать Литва, несмотря на старания Польши втянуть отбившегося «шпрота» в свои газовые махинации.

Впрочем, хозяин – барин. Формально все требования соблюдены: Польша больше не будет получать газ из России. Напрямую. Ибо зачем просто, когда можно резать гланды через задний проход автогеном? Любой каприз за ваши деньги!