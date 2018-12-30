Газ и нефть в обмен на поцелуи

30.12.2018, Москва, Александр Ростовцев

Белорусский президент Александр Лукашенко в субботу второй раз за неделю прилетел в Кремль на переговоры. Закрытая от прессы беседа с Владимиром Путиным длилась три с половиной часа, никаких заявлений для журналистов по итогам сделано не было. Позже российский лидер заявил, что предлагал Лукашенко остаться сыграть в хоккей, но тот, ссылаясь на дела, убыл в Минск. Помимо Лукашенко, Москву на уходящей неделе посетил и армянский майдан-премьер Никол Пашинян. Что объединяют эти два визита – разбирался обозреватель «ПолитНавигатора» Александр Ростовцев.

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21 июня правительство РФ одобрило налоговый маневр в нефтяной отрасли. Суть его заключается в поэтапном снижении экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты до нуля к 2024 году и одновременном росте налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). В результате таких изменений экспорт нефти станет более выгодным, а цена на нефть и нефтепродукты на внутреннем рынке вырастет.

Чтобы отчасти компенсировать рост цен на топливо, правительство собирается установить так называемый плавающий акциз. Повышать для НПЗ его будут в период низких цен на нефть, а в периоды высоких цен налоговая нагрузка на НПЗ будет наоборот снижаться.

Кроме этого, правительство планирует смягчить последствия налогового маневра обратным акцизом. Это налог, который предполагает возврат акцизов с объемов нефти, идущей на переработку. Его размер зависит от номенклатуры нефтепродуктов. Чтобы возврат акцизов был максимальным, НПЗ должен выпускать нефтепродукты глубокой переработки.

Ранее им могли воспользоваться заводы, выпускающие бензин в объеме более 10% от первичной переработки и компании, попавшие под финансовые санкции. Теперь его решили предоставить компаниям, которые собираются модернизировать свои НПЗ. Также правительство хочет ввести повышающие коэффициенты к обратному акцизу для тех НПЗ, которые расположены далеко от границы и меньше завязаны на экспорт.

Инициатива проведения налогового маневра принадлежит Минфину и неоднозначно воспринята даже внутри правительства России. Так, этому нововведению сопротивляется Минэнерго, мотивируя свои возражения вероятным падением объёмов переработки на 20% и закрытием ряда НПЗ.

Минфин объясняет свои действия желанием иметь бездефицитный бюджет, и в то же время не слишком задирать внутренние цены на бензин.

Как известно, цена на российский природный газ напрямую связана с биржевыми ценами на нефть, так что партнёры России по ЕАЭС – Белоруссия и Армения в первую очередь, сильно взволнованы, что налоговый маневр может ударить по их экономикам.

Именно по этим причинам белорусский Батька совсем недавно требовал от Путина компенсировать его стране возможные убытки и сделать для Белоруссии цены на газ такие же, как в Смоленской области.

Иначе, говорит, невозможно конкурировать.

Дело дошло даже до откровенных передергиваний, когда Лукашенко заявил, будто Германия получает газ по заниженной цене по сравнению с Белоруссией, на что ему был дан исчерпывающий ответ с конкретными цифрами: немцы платят больше. В качестве ответной меры белорусского президента пожурили, предъявив ему факты нелегального реэкспорта из Европы в Россию подакцизных и санкционных товаров.

Пожалуй, самым неприятным моментом для Батьки стало напоминание ему о том, что белорусская сторона уклоняется от выполнения договора о Союзном государстве от 1999 года. А раз так, то цены на газ для Смоленской области и РБ будут отличаться и дальше.

Лукашенко в страшном раздражении улетел в Минск, чтобы вернуться на следующий раунд переговоров по ценам на энергоносители уже 29 декабря.

Как сообщают из Минфина, сближение позиций РФ и Белоруссии достигнуто, но по поводу компенсации или нового кредита им «нечего добавить».

Ровно с теми же тревогами на днях в Москву прилетал армянский премьер-министр Пашинян.

Ситуация складывается достаточно странная. Вроде, СССР добили 27 лет назад, все получили суверенитет, подписывают интеграционные соглашения, сами интегрироваться не спешат, зато свою лояльность России ставят в зависимость от расценок на энергоносители. При том, что покупать на стороне обойдётся втридорога. Внутренние и внешние проблемы России их как будто вообще не волнуют (кстати, кто-то из этих союзников официально признал Крым? Помог в ликвидации воздушной блокады полуострова?).

В предчувствии внутреннего конфликта среди членов ЕАЭС закопошились внутренние любители «европейского шляха». Белорусские змагары вдруг почувствовали классовую солидарность с армянскими майдаунами, посчитав их жертвами Газпрома.

Так, лояльные Лукашенко политологи из Минска, где также внимательно отслеживали визит Пашиняна в Москву, раскручивают следующие тезисы.

Дескать, Белоруссия и Армения получают российский газ по специальной цене – $129 за тысячу кубометров для Минска, а для Еревана – $150. Однако затем населению в Армении топливо перепродает местная «дочка» «Газпрома». Ее наценку новые ереванские власти сочли слишком большой. Майданный орёл Пашинян начал давить на «Газпром Армения», а из Москвы в ответ ему прислали новый прайс-лист на газ по цене $215.

Самое интересное, что армянская сторона опровергла эту информацию, назвав её слухами, но осадочек остался. Кроме того, змагары уверены, что внутренние цены на газ в Белоруссии также формируются жадными менеджерами местной дочки «Газпрома».

Короче, это убеждение «москали нам должны пожизненно», кажется, мы не раз уже где-то слышали. А еще сказку, что на Западе плюшки и вкуснее, и дешевле, и полезнее.

Схема распределения газа, однако, несколько сложнее, чем представляют себе студенты гуманитарных факультетов и минско-ереванские хипстеры. Да, газ на границу той же Белоруссии поступает по цене $129 за тысячу кубов. Но это газ высокого давления, который требует дополнительной обработки. На специальных газораспределительных станциях давление понижается, а само топливо проходит очистку, осушение, плюс в него добавляется присадка, чтобы потребитель мог носом учуять утечку газа.

Газоснабжающие организации несут затраты по содержанию, текущему ремонту газопроводов, компрессорных и газонаполнительных станций, газового оборудования, содержание аварийной службы, транспортные расходы по доставке топлива абонентам, амортизацию основных фондов и т.п.

Также для нормального функционирования организациям необходимо иметь прибыль, идущую на финансирование капиталовложений, производственное развитие, а также уплату налогов.

Понятное дело, что вся эта производственная нудятина не представляет интереса для змагаров и майдаунов. На ней не разгонишь хайп. Постсоветским самостийникам нужны простые объяснения сложных вопросов. Если газ дорожает, то в этом однозначно виновата Россия, а всё остальное – от лукавого!