Газ на Украине рекордно подорожает. Сначала умрет промышленность, потом – вся экономика

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Новости Украины

«Нафтогаз Украины» намерен в ближайшее время закупить всего лишь 8 млрд кубов газа для закачки в хранилища для будущего сезона, но этого явно недостаточно.

Об этом на своей странице в Фейсбук пишет заместитель директора Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По оценке НБУ средняя закупочная цена составит 850 долларов за тысячу кубов. Таким образом, Нафтогазу нужно будет выкупить на межбанке в районе 7 млрд долларов США. Что это означает для будущего отопительного сезона в частности и потребителей в целом? Начнем с главного. Годовой баланс потребления газа Украиной колеблется в пределах 30 млрд кубов. Собственная добыча – 13 млрд. Дефицит – 17 млрд. Если холодная зима, то плюс еще 2-3 млрд кубов. Если Нафтогаз намерен купить всего 8 млрд кубов, то с собственной добычей получим всего 21 млрд на год. Но нужно ведь не менее 30 млрд. То есть после закупки 8 млрд сейчас нужно будет изыскивать средства на еще 9 млрд, иначе под угрозой следующий отопительный сезон. Возможно, Нафтогаз рассчитывает на «смерть» всей нашей промышленности, чтобы сократить баланс до 21 млрд кубов? Вопрос открытый. Хотя уже многие предприятия либо закрываются, либо на грани закрытия. Нынешние цены предложения на энергетической бирже колеблются в пределах 1,5 тыс. долларов за тысячу кубов и выше, когда цена на европейских хабах взлетает на дефиците газа», – пишет политолог.

Потребители не смогут оплатить газ по новым ценам, что повлечет за собой коллапс экономики, предостерегает он.

«Если прогнозная оптовая цена закупки – 850 долларов за тысячу кубов, то розничная на украинском рынке будет вдвое выше. Минимум. Под эту цену подтянут и газ собственной добычи. С мая месяца мы обязаны так сделать по обязательствам перед МВФ. То есть розница при нынешнем курсе доллара будет в районе 50-55 гривен за куб. Кто ее потянет? Рядовые украинцы? ЖКХ или промышленные предприятия? Едва ли. Предприятия пищевой промышленности при таких ценах вынуждены будут вдвое-втрое поднять отпускные цены, иначе – банкротство. Естественно массовое закрытие предприятий приведет к массовой безработице и падению платежеспособности населения, которая столкнется с шоковым ростом цен на все и вся. Цепочки социально-экономического кризиса цепной реакцией поразят все структуры жизнеобеспечения Украины. И это – настоящая угроза национальной безопасности», – пишет эксперт.

Кроме того, все это вызовет падение курса гривны.

«Сегодня еженедельный объем межбанковского рынка колеблется в пределах миллиарда долларов. Его рост в полтора-два раза, как показал январь, ведут к мгновенному удешевлению гривны. А теперь представьте, что в течение марта-апреля на рынок будет давить Нафтогаз, выкупая по миллиарду долларов в неделю, то есть, увеличивая спрос вдвое от обычного. При этом гарантированный, а не спекулятивный спрос. Какой курс получим в конце апреля? В 35-40 гривен за доллар? А по какому тогда курсу будут считать импортный товар: от лекарств до продуктов питания? По 50 гривен за доллар? Но ведь и Нафтогаз будет в розницу на основе текущего курса доллара отпускать, чтобы потом снова закупаться не в убыток себе. Значит, газ при таком курсе будет стоить по 80 гривен за куб. И как в таких условиях стране, ее населению и экономике выжить?» – пишет Валерий Песецкий.