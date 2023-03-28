Газ не пахнет: самураи остаются в России

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Япония заинтересована в дальнейшем освоении нефтегазовых месторождений на Сахалине.

Об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисида, выступая в парламенте, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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«На мировом рынке газа доля СПГ, как ожидается, в будущем может быть существенно увеличена, а потому, разработка проектов в сфере энергетики на Сахалине представляет наибольший интерес для Японии с точки зрения сохранения нашей энергетической безопасности», – сказал Кисида.

В октябре прошлого года Россия перевела под свою юрисдикцию проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2», которые до этого были акционерными обществами, зарегистрированными на Бермудских островах, что позволяло западным пайщикам выкачивать из страны сотни миллиардов долларов. После этого американские компании ExxonMobil, «Эксон Нефтегаз Лимитед» и британская Shell покинули «Сахалин-1». Однако Токио дал согласие на дальнейшее участие своих компаний в обоих проектах.

Покупка Японией СПГ у России через зарегистрированные будет осуществляться по рыночной цене. Она приобретает 9,6 миллиона тонн в год – это практически все, то вырабатывается на Сахалине.

Кисида попытался утешить русофобов в своем парламенте, сообщив, что в 2022 году Токио удалось снизить импорт российских угля и нефти на 60 и 90%. соответственно. Однако и это не совсем так. В феврале Япония закупила у РФ около 232,7 тысяч баррелей нефти, причем по цене выше установленного G7 «потолка». Она составила 68,5 долларов за баррель.

Исключение было сделано для поставок с проекта «Сахалин-2», основным продуктом которого является СПГ, а поставки нефти увязаны с газовыми контрактами.

Разные российские эксперты предлагали гнать Японию из сахалинских проектов за то, что она присоединилась к западным санкциям.

«Япония очень зависит от Сахалина-2: порядка 8% всего ее импорта идет оттуда. Россия, наоборот, здесь имеет преимущество переговорное, поскольку газ легко перенаправить. Это товар дефицитный, а в Восточной и Юго-Восточной Азии на него найдётся спрос, те же китайцы, да и кто угодно может этот газ купить. Я думаю, что наше начальство высшее трактует японцев как меньшее зло на фоне всех недружественных стран. Поэтому с ними мы и не торопимся разрывать отношения», – заявил в интервью телеканалу «Царьград» эксперт по энергетической безопасности Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.

К тому же, по словам губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, бюджет этого региона потеряет около 49 миллиардов рублей из-за приостановки добычи на проекте «Сахалин-1». Об этом он сообщил президенту РФ Владимиру Путину.

Добыча нефти была приостановлена из-за ухода западных акционеров, однако в феврале уже возобновлена, причем, «Роснефть» наращивает объемы. Чтобы не зависеть от одной Японии, сейчас прорабатываются вопросы строительства перемычки между «Силой Сибири» и газопроводом «Сахалин – Хабаровск – Владивосток».