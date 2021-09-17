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17.09.2021 14:57 (Мск), Киев, Ольга Козаченко
 
Дзен, Украина
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Газ уже не па карману украинцам — люди массово переходят на дрова

Новости УкраиныВ украинских селах этой зимой людям придется платить до четырех тысяч гривен за газ....

В украинских селах этой зимой людям придется платить до четырех тысяч гривен за газ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому интернет-изданию «Апостроф» заявил экс-министр ЖКХ, депутат Верховной рады Алексей Кучеренко.

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Он не верит премьеру Денису Шмыгалю, который пообещал, что цена на газ для населения не будут расти.

«Я напоминаю, в январе, когда был газовый кризис, когда начали перекрывать улицы, господин Витренко и господин Шмыгаль гарантировали цену 6,99 грн. То есть уже как минимум на гривну выросла цена газа. И еще к этой цене в каждом городе добавляется плата за так называемое распределение», – сказал Кучеренко.

По его словам, люди будут получать в платежках за газ почти 9,5-10 гривен в зависимости от региона.

«А люди разные. Мы говорим о частном секторе, потому что в городах, на центральном отоплении, будет своя катавасия. Дом в деревне в среднем потребляет 300-400 кубов в месяц, даже если сэкономить. Умножаем 9,5-10 грн на 300-400 кубов и получаем 3000-4000 грн за отопление. И теперь посчитайте 3-4 пиковых месяца отопительного сезона, когда придется платить. В половине страны люди поотключались от газа. В тех же Лубнах 40% населения уже на дровах», – подчеркнул экс-министр.

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