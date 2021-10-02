Газа не хватает: Украину зимой ждёт тяжёлый кризис

Зимой Украину ожидает целый ряд кризисных ситуаций, связанных с нехваткой газа для отопления из-за снижения объемов транзита через украинскую ГТС на Запад.

Об этом говорили участники эфира на украинском телеканале «Первый независимый», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если будет продолжение сокращения транзита через нашу территорию, соответственно возможности физического отбора газа из трубы будут снижаться, а запасов газа в хранилищах явно недостаточно, запасов угля на ТЭС тоже мало», – заявил украинский экономический эксперт Алексей Кущ.

По его прогнозу, самая острая ситуация сложится в январе-феврале.

«В принципе, мы становимся очень уязвимыми, с точки зрения нашего энергетического баланса. И пик этого технологического кризиса может произойти как раз в январе-феврале, и всё будет зависеть уже от того, насколько он будет решён на государственном уровне. Скорее всего, будут какие-то эксцессы на региональном уровне, связанные с небольшими населёнными пунктами», – спрогнозировал Кущ.

В свою очередь экс-министр экономики Украины Виктор Суслов допустил, что теоретически проблема отчасти решаема, однако признал, что в свете украинских реалий без погружения в кризис ситуация не обойдётся.

«Запасы газа, которые накоплены, эти 18,7 миллиардов, они находятся в хранилищах на Западной Украине и в основном предназначаются для экспорта. Для поддержания экспорта в зимний период, когда Украина для собственного отопления берёт газ из трубы, а дальше отправляет в Европу газ, который находится в хранилищах.

Между прочим, если решать проблему, как использовать этот газ для отопления всей Украины, то, по-моему, эта проблема технически неразрешима только частично. Поэтому здесь есть много аспектов неоценённых. Так или иначе, нас ожидает тяжёлый кризис», – рассказал Суслов.