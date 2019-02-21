Газета сообщила о ЧП на послании Путина

21.02.2019, Москва, Михаил Рябов

Перед началом вчерашнего оглашения послания Владимира Путина к Федеральному посланию в зале произошло курьезное происшествие – один из гостей рухнул на пол, пытаясь побыстрее занять место.

Об этом рассказывает газета «Московский комсомолец».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Места в зале были распределены на несколько секторов. В первый, VIP, самые высокопоставленные гости (Медведев, Матвиенко, Володин, Вайно и другие) проходили отдельно. Остальная публика должна была заходить в общем порядке и могла рассаживаться на другие места свободно. Когда двери открыли (Владимир Путин начал выступать в полдень), политики, общественники и чиновники так торопились сесть поближе к президенту, сразу за VIP-сектором, что начали бежать вперед. Один из гостей при этом запнулся и упал на пол. Кто был этот мужчина в темном костюме — определить по фото мы не смогли», – пишет издание.

О том, что гости соревновались за занятие мест в зале, рассказывает и газета «Коммерсант» – причем, давка началась заранее.

«Дело в том, что рассадку, за исключением нескольких первых рядов, объявили, как обычно, свободной, и опытные люди, а такими тут были почти все, понимали: можно было не то что не успеть, но опоздать уж точно, прежде всего туда, где тебя наверняка настигнут камеры прямой трансляции. И предстояло энергично бороться за место под камерой. И эта борьба шла уже сейчас, и участвовали в ней пока только локти и плечи (ноги-то пока не были задействованы в полную силу, так только, надавить случайно на пока еще блестящий ботинок соседа…). Но вот открыли дверь, и… Нет, не стоило это видеть… Все-таки взрослые ведь вроде люди… Так штурмуют двери магазинов в «черную пятницу», – описывает происходившее репортёр.