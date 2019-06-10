Газета Верховной Рады извинилась за пост своего журналиста-шовиниста
Официальная газета Верховной Рады “Голос Украины” принесла извинения за антисемитские высказывания своего корреспондента в Черниговской области Василия Чепурного, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Соответствующее заявления газета опубликовала на своем сайте.
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“С большим уважением просим прощения за некорректные высказывания В. Чепурного у всех, кого они унизительно затронули”, – сказано в заявлении.
“Газета“ Голос Украины“ никогда не разделяла и не разделять позиции по предвзятого отношения к лицам, основанного на расовой, национальной или религиозной принадлежности“, – заверило издание.
“В своей деятельности редакция газеты всегда придерживается основных принципов журналистской этики, свободы слова и высказываний, уважения к частной жизни человека, не распространения предвзятой информации, невозможности распространения информации, дискриминирующей любого человека по его полу, языку, расе, религии, национальному, региональному, социальному происхождение или политическим пристрастиям“, – подчеркнула газета.
Вместе с тем газета отметила, что “не осуществляет контроль за частной жизнью своих работников, не отвечает за их личные высказывания или определенную позицию в отношении тех или иных событий”.
На данный момент редакция рассматривает целесообразность нахождения Чепурного на занимаемой должности.
Ранее корреспондент газеты Василий Чепурной на своей странице в Фейсбук опубликовал антисемитские и расистские высказывания в адрес президента Владимира Зеленского и кандидата в депутаты от партии “Слуга народа” Жана Беленюка.
Спасибо!
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