Газета Верховной Рады извинилась за пост своего журналиста-шовиниста

10.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Официальная газета Верховной Рады “Голос Украины” принесла извинения за антисемитские высказывания своего корреспондента в Черниговской области Василия Чепурного, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Соответствующее заявления газета опубликовала на своем сайте.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“С большим уважением просим прощения за некорректные высказывания В. Чепурного у всех, кого они унизительно затронули”, – сказано в заявлении.

“Газета“ Голос Украины“ никогда не разделяла и не разделять позиции по предвзятого отношения к лицам, основанного на расовой, национальной или религиозной принадлежности“, – заверило издание.

“В своей деятельности редакция газеты всегда придерживается основных принципов журналистской этики, свободы слова и высказываний, уважения к частной жизни человека, не распространения предвзятой информации, невозможности распространения информации, дискриминирующей любого человека по его полу, языку, расе, религии, национальному, региональному, социальному происхождение или политическим пристрастиям“, – подчеркнула газета.

Вместе с тем газета отметила, что “не осуществляет контроль за частной жизнью своих работников, не отвечает за их личные высказывания или определенную позицию в отношении тех или иных событий”.

На данный момент редакция рассматривает целесообразность нахождения Чепурного на занимаемой должности.

Ранее корреспондент газеты Василий Чепурной на своей странице в Фейсбук опубликовал антисемитские и расистские высказывания в адрес президента Владимира Зеленского и кандидата в депутаты от партии “Слуга народа” Жана Беленюка.