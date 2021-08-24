Газета: «Зеленский был комиком, стал посмешищем»

24.08.2021 12:32 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Президентом Украины Владимиром Зеленским, принимающим решения о закрытии тех или иных интернет-ресурсов, движет страх.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Московский комсомолец», сайт которого в соответствии с указам Зеленского заблокирован на Украине вместе с рядом российских СМИ.

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«Конечно, Зеленскому страшно. Есть фантастический мирок искусственно создаваемых иллюзий, в котором, например, жители Крыма «душой с Украиной» и прямо ждут не дождутся, когда их «освободят». В котором Донбасс – временно оккупированная территория, где донбасские дети тянут ручонки к украинским военным и молят спасти их от злых русских. В котором Европа и Америка – главные друзья, помощники и мечтают сделать Украину независимой», – пишет издание.

Впрочем, газета добавляет, что есть иная реальность.

«В этой реальности жители Крыма бежали от украинской власти как от чумы и только в страшном сне могут представить возвращение обратно. В этой реальности украинские вооруженные формирования убивают детей Донбасса. В этой реальности «друг Меркель» советует Украине быть готовой к тому, что уже скоро зарабатывать на прокачке российского газа у Незалежной не получится.

В этой реальности плодородные земли страны за бесценок уходят в собственность западным бизнесменам, а украинцы без виз едут сотнями тысяч на черные работы в не самые богатые европейские страны, а то и в Россию, чтобы хоть как-то прокормиться», – отмечается в статье.

«В современном мире пытаться запретить говорить правду, распространять ее, отсечь насильно население от источников информации, – так же глупо и обречено на провал, как мочиться против ветра. Ничего, кроме позора, не выйдет. Удивительное свойство власти: обретшие ее духовно сильные люди становятся истинными лидерами, слабые – самодурами и тиранами. Зеленский вот был комиком – стал посмешищем», – резюмирует «МК».