Газета жены Марчука разжигает: Мир с Донбассом – это крах и распад Украины

19.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Если новое украинское руководство выполнит «Минские соглашения», страну ждет гражданская война. Сотни тысяч боевиков, прошедших через так называемую «АТО», готовы противостоять «реваншу».

Об этом в статье газеты «День» (редактируется Ларисой Ившиной, женой экс-главы СБУ Евгения Марчука) пишет доцент Национального университета «Киево-Могилянская академия» Игорь Лосев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Лосев также отмечает, что первым шагом к «капитуляции» станет отмена блокады Донбасса, о чем недавно заявлял представитель Украины на переговорах в Минске, экс-президент страны Леонид Кучма.

«Снятие блокады с ОРДЛО, которое под руководством Кремля ведет войну против Украины, это первый шаг к признанию «ДНР-ЛНР», что приведет к снятию санкций Запада с России, а это, в свою очередь, оставит нас наедине с Путиным…

Но если кто-то думает, что можно капитулировать и сохранить украинское государство – он глубоко ошибается. Капитуляция неизбежно приведет к краху и распаду Украины. Сегодня, при нынешних обстоятельствах договориться о чем-то с Кремлем, кроме нашей капитуляции, в принципе невозможно. Порошенко уже пытался капитулировать, протягивая вместе с Турчиновым через Верховную Раду «особый статус Донбасса». Это кончилось взрывами гранат под парламентом и гибелью четырех нацгвардейцев.

Порошенко понял и сделал выводы. Неужели Зеленский требует еще более сильных уроков? Внутри страны капитуляция перед Россией будет означать гражданскую войну. Сотни тысяч украинцев прошли фронт и не позволят их жертву, их героизм и верность Родине «слить в унитаз», – пишет Лосев.