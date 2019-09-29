Газманов наступает – Украину спасут только «мовные патрули»

29.09.2019, Львов, Владимир Гладков

Чтобы сохранить Украину, необходимо запускать максимальную жёсткую украинизацию страны на законодательном уровне, вплоть до введения «мовных» патрулей, которые будут карать за использование русского языка.

Об этом в эфире львовского канала «НТА» рассказал одиозный шоумен-русофоб Антон Мухарский, известный также под псевдонимом Орест Лютый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Большинство русскоязычных украинцев – это русские, согласно своей матричной прошивке, своей культуры – Пушкин, Маяковский, Булгаков. Они спорят между собой по поводу Булгакова там и так далее, а когда им говоришь про Шевченко – да, Шевченко знаем, а больше не знаем, может, ещё Франко и Леся Украинка… И что, разве они не русские? Русские! Они цитируют Гайдая, слушают и поют русские песни.

В Харькове, рассказывают мне друзья по «Facebook», снова на всю звучит: «Господа офицеры, ваше сердце под прицелом», «Младший лейтенант, мальчик молодой» – русская попса уже их матрично прошила! Их матрично прошила русская культура, они говорят по-русски. Что в них украинского? Паспорт?» – заявил Мухарский.

По его словам, Украина сейчас «тихо исчезает», а одиозный закон «про мову» – саботируется.

«Приходишь куда-то на радио, всюду сидят русскоговорящие товарищи, которые ориентируются либо на западную, либо на российскую музыку. Украинское они терпят, насколько им навязывает закон, но внутреннее сопротивление и внутренний саботаж везде, на всех пунктах», – отметил русофоб.

«Поэтому у Украины есть два шанса выжить: или реально будет введён языковой закон, и реально будут созданы «мовны патрули», или, если сейчас не пойти на эти шаги, то, думаю, в ближайшее время украинское пространство сузится.

Пройдёт федерализация, будет создан искусственный гражданский конфликт, и Украина, как шагреневая кожа, сузится до Галиции, возможно, Центральной Украины, и даже тут эта русификация всё равно будет продолжаться. Это должно быть строгое законодательное государственное вмешательство, если хотим сохранить державу», – убеждён Мухарский.

«Ласковая украинизация или жестокая?» – уточнила ведущая.

«Строгая. «Лагидная» не работает. Бацилла русской попсы разъедает всё», – категорически заявил шоумен.